輪椅阿北多吃了1顆藥 水腫變嚴重 醫師藥物整合獲改善

1名83歲男性罹患多種疾病，必須定期往返各家醫院和診所，領的藥物10幾種，近期發現水腫變嚴重，且運動後非常喘、好幾次差點摔倒，醫師檢查後發現他多吃了一顆容易造成水腫的血糖藥，也協助將藥物整合、替換不必要的藥物，水腫才獲改善，精神也好了許多。

長安醫院家醫科醫師蔡尚儒說，患者看診時是坐著輪椅，水腫讓他幾乎無法穿鞋。因罹患心臟病、慢性阻塞性肺病、攝護腺肥大和骨關節炎，平日往返各醫院和診所，領回各家的藥很多，也深怕看錯或漏吃，接著身體就出狀況了。

蔡尚儒說，台灣進入高齡社會，患有多重慢性病的長者逐漸增多，服藥種類也隨之變多，很容易有多重用藥（超過五種以上）的問題，像這名患者就是因為多吃了一顆血糖藥，造成水腫、身體不適。根據調查，台灣老人多重用藥比例高達一半以上，也成了現今年長者常見的健康議題之一。

多重用藥除了增加支出外，另一個問題是長者用藥發生不良反應的機率原本就比較高，當同時服用的藥物越多，發生不良反應的機率越大，還可能因藥物的交互作用而產生不舒服甚至危險的副作用。研究發現，多重用藥的老人發生認知障礙、跌倒、日常生活功能降低的機率較高。

在護理人員的幫忙下，將患者的藥物分類整理，拿掉晚上的利尿劑、換掉對腎臟傷害較大的止痛藥，在門診追蹤下逐步減藥，終於讓水腫不見了、夜尿也改善，精神好了許多。

蔡尚儒說，就診時應告訴醫師你服用的所有藥物，經過醫師或藥師協助用藥整之後，才能做出最好的安排、有效減少用藥量。