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中山高南下汐止主線搶通 今天比往常交通尖峰時間順暢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／高速公路局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／高速公路局提供

國道1號中山高南向汐止主線今天凌晨搶通，疏緩基隆往台北交通壓力，但因連接國道3號的集散道仍封閉，基隆、瑞芳要走國道3號的車流，仍導致國導3號基隆端、萬瑞快速道路，在今天上班時段車流量偏大。

高公局原訂今天清晨6點搶通中山高南下主線，行政院長蘇貞昌昨天到現場聽取工程簡報後，表示今天是周一，一早上班很重要，指示再早3個小時會更好。高公局後來宣布可提早在今晨5點通車，最後更提前在凌晨3點30分就開放主線2線車道供通行。

因為集散道仍封閉，預計13日上午6點才開放通行。高公局提醒施工期間，用路人提早改道行駛。基隆、八堵地區車輛要行駛國道3號車輛，可從國3基金交流道駛入或行駛台62萬瑞快速道路，由瑪東系統駛入國3。國道1號南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出，再沿台5甲線上國3。

崩塌事故發生前，中山高南下五堵到汐止路段，因為在汐止交流道路段從3線縮減為2線，加上汐止交流道車流匯入，上班交通尖峰時段經常塞車。

今天上午8點左右，基隆到汐止路段車流一路顯示為綠色和黃色，反比事故發生前順暢。原因可能是因為接國道3號車流改道，加上部分用路人改搭乘火車。至於國道3號因為中山高汐集散道封閉，造成車流量變大，相對壅塞，基隆到汐止間全線為橘色。

中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／國道警察局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／國道警察局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／高速公路警察局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／高速公路警察局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／國道警察局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／國道警察局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／國道警察局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／國道警察局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／高速公路局提供
中山高南下汐止路段主線，今天凌晨3點30分開放行車。圖／高速公路局提供

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