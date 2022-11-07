中山高南下汐止主線搶通 今天比往常交通尖峰時間順暢

國道1號中山高南向汐止主線今天凌晨搶通，疏緩基隆往台北交通壓力，但因連接國道3號的集散道仍封閉，基隆、瑞芳要走國道3號的車流，仍導致國導3號基隆端、萬瑞快速道路，在今天上班時段車流量偏大。

高公局原訂今天清晨6點搶通中山高南下主線，行政院長蘇貞昌昨天到現場聽取工程簡報後，表示今天是周一，一早上班很重要，指示再早3個小時會更好。高公局後來宣布可提早在今晨5點通車，最後更提前在凌晨3點30分就開放主線2線車道供通行。

因為集散道仍封閉，預計13日上午6點才開放通行。高公局提醒施工期間，用路人提早改道行駛。基隆、八堵地區車輛要行駛國道3號車輛，可從國3基金交流道駛入或行駛台62萬瑞快速道路，由瑪東系統駛入國3。國道1號南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出，再沿台5甲線上國3。

崩塌事故發生前，中山高南下五堵到汐止路段，因為在汐止交流道路段從3線縮減為2線，加上汐止交流道車流匯入，上班交通尖峰時段經常塞車。