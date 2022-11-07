今立冬東北季風減弱氣溫回升 吳德榮：下半周晴朗穩定

今天是立冬。中央氣象局表示，今(7日)起東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；今、明(７日、８日）兩天台灣東半部、大台北地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，澎湖、金門及馬祖有零星短暫雨，其他地區為多雲；桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有８至９級強陣風，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(6)日各地區最高氣溫大約在25度至32度。

他說，今(7日)晨截至4：53各地區平地最低氣溫為：北部(基隆七堵區)19.2度，中部(嘉義民雄鄉)17.8度，南部(台南後壁區)18.4度，東部(花蓮壽豐鄉)18.1度；台北巿(南港區)19.3度；今晨4：30雷達回波圖顯示，迎風面回波消長(左圖)；累積雨量圖顯示，大台北東側、東半部局部少量降雨。

吳德榮表示，今晨各地區平地最低氣溫大多在18、19度。今日北部、東半部偶有局部雨，中部近山區偶有小範圍短暫降雨的機率。今日氣溫略升，白天北台舒適、中南部白天微熱，早晚涼；各地氣溫：北部19至26度，中部18至31度，南部19至33度，東部18至28度。

他說，明(8)日大台北、東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴；周三(9日)大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，西半部多雲時晴。明日、周三，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日漸升。

吳德榮說，周四(10日)東北季風略增強、水氣不多；北海岸、東半部有局部短暫雨的機率。周五(11日)至下週日(13日)東北季風減弱，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定、白天微熱，夜間輻射冷卻強、氣溫偏低，日夜溫差大。