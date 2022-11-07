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全線開放通車 國1汐止交流道邊坡滑落凌晨3時30分搶通

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國1汐止交流道邊坡滑落凌晨3時30分全線開放通車。圖／高公局提供
國1汐止交流道邊坡滑落凌晨3時30分全線開放通車。圖／高公局提供

連日豪雨釀災，國道1號南下約10k+100處邊坡發生土石坍滑意外，造成國1汐止南下出口路面受損、門架傾斜，高公局緊急封閉國1號南下往汐止交流道出口、汐止系統交流道轉國道3號交通，基隆汐止地區連日交通大打結，今天（7日）凌晨再完成主線外車道搶通，並於3時30分起南下二車道全線開放通車。

高公局表示，國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡於11月1日上午11時21分滑落，搶修時又於11月2日下午6時50分第二次滑落，高速公路局北區養護工程分局全力動員各式機具戮力趕工，4日上午6時已完成一階段南下主線內車道開放通行，今凌晨再完成主線外車道搶通，原定5時搶通，提前於3時30分起南下二車道全線開放通車。

高公局說，現正積極進行第二階段汐止南下出口集散道及匝道部分搶修，包含浮石清理、穩定措施及坍落土方清運處理。

高公局表示，目前已動員挖土機、打樁機、鑽掘機、運輸車等各式機具，計約59部；至6日下午11時共累計清運土方1萬6306立方公尺，H型鋼打設175支。

高公局也提醒，周一上班日，因搶修集散道期間，勢必影響交通，建議用路人提早改道行駛。基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

國1汐止交流道邊坡滑落凌晨3時30分全線開放通車。圖／高公局提供
國1汐止交流道邊坡滑落凌晨3時30分全線開放通車。圖／高公局提供

汐止 國道 車道

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