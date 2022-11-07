台灣原創音樂劇 最美的一天 11月11日台北開演

由C MUSICAL製作與聯合數位文創共同主辦的台灣原創音樂劇「最美的一天」，以母親與孩子之間的相處與告別為主題，自二○一七年首演以來，感動不少觀眾。這次台北場由劉廷芳（大甜）、張稜、廖子萱、劉睿筑、紀妍潔等人演出，並特邀插畫家葉思佑為作品打造專屬的主視覺及繪本「女孩與翅膀」，導演張仰瑄與作曲者張芯慈也特別創作了全新曲目。

「最美的一天」全劇「無對白、全歌曲」，有如一篇篇的日記，以母親與女兒的視角交錯回憶兩個角色的情感與互動，且以「白紙」為概念的極簡舞台，搭配手繪感的動畫及剪影，加上每一首有如日常呢喃、與自我對話的歌曲，打造成極具濃烈情感的作品。

●「最美的一天」台北場，將於十一月十一至十三日），在台北市南海劇場帶來四場演出，詳細演出資訊請洽OPENTIX售票網。