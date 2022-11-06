輪胎皮都磨光還在騎 民間團體籲機車應做安全定檢

全台每年超過200萬輛機車未接受排氣定檢，但地方開罰率極低，有些烏賊車仍在路上「趴趴走」，加劇空汙。機車團體表示，機車除了排氣定檢以外，也應仿照汽車加驗安全項目，很多機車車主不懂保養維修，輪胎皮磨光還繼續騎，造成道路交通風險。

新北市機車族張先生說，他的機車車齡已超過十年，每年都會去做排氣定檢，車行老闆每次都會先幫忙調整化油器的油氣比例，否則可能無法通過定檢，但檢驗後老闆會再調回原本的油氣比例，讓車子比較好騎，因此感覺只是形式上的定檢而已。

張先生還說，老闆曾提醒他不用每年做排氣定檢，因為逾期也不太會被罰錢，等收到催繳單再定檢就好，近年雖然因為政府推出汰舊換新方案，路上「烏賊機車」感覺已經減少許多，空汙不像過去嚴重，但仍應該要落實排氣定檢。

台灣機車路權促進會理事長周志彥認為，機車當然必須做排氣定檢，但實務上很多不常用的老車未接受檢驗，整體機車到檢率也不高，除非在路上騎車被抓到，否則也很少受罰，即使結合車牌辨識系統，也難免有「漏網之魚」。

周志彥表示，汽車除了會定期檢驗排氣以外，監理單位也會檢驗燈光、煞車、輪胎規格等是否符合安全規定，但機車每年只驗排氣，未來也應該加強安全項目定檢，因為很多機車車主根本不懂如何維修保養，上路非常危險，曾看到有些機車輪胎露出紡織層、皮都磨完還在騎，或是後照鏡少一邊、方向燈不夠亮甚至只能開遠燈，造成交通風險。