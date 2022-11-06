空汙隱憂？ 全台225萬輛機車未排氣定檢 告發率僅3.65%

大馬路有時可見「烏賊機車」排放廢氣，噴得其他騎士跟路人滿臉黑煙，為確保道路空氣品質，環保署規範，出廠5年以上機車需接受排氣定檢，逾期可罰500元。去年到檢率七成六，換算全台超過225萬輛機車未定檢，但地方政府告發率卻僅3.65%，恐成為空汙隱憂。

環保署統計，110年全台有953萬輛出廠五年以上的機車，依法必須接受空氣汙染物定期檢驗，但僅727萬輛機車有做檢測，到檢率約七成六，較前一年的七成七還略低。

進一步分析，車齡7年以內的機車，去年到檢率約有八成六，但車齡超過13年以上者，到檢率多數低於七成五，尤其20年以上、最可能排放黑煙空汙的老舊機車，到檢率更只有六成。此外，不合格率也以20年以上老車的6.25%為最高。

雖然去年超過225萬輛機車未做排氣定檢，但全台各地政府實際上僅告發8萬2414輛，僅占整體3.65%，等於有超過九成六的違規車主未遭受任何處罰，恐造成車主心態上更加有恃無恐，不願接受排氣定檢。

此外，若定檢未過須在一個月內改善並複驗合格，否則開罰1500元，等於車主可能必須多花一筆錢修車以改善排氣，也是老車車主定檢率低落的原因之一。

環保署空保處長蔡孟裕表示，去年五月新冠肺炎疫情嚴峻，實施三級警戒，民眾減少出門頻率，環保署同意可延後機車排氣定檢時間，因此去年到檢率較前一年略低；過去幾年到檢率呈現上升趨勢，各地環保局用不同方式提醒車主，例如寄送明信片、手機簡訊，環保署App也有提示功能。

針對地方政府告發率過低，蔡孟裕表示，各地環保局告發案件有輕重緩急順序，有些未到檢機車可能非常老舊或已損壞多年，長期放在家裡沒在使用，只是沒到監理單位註銷車牌；目前地方政府主要結合道路或停車場的車牌辨識系統，優先開罰有上路但未到檢的機車，藉此實際改善空汙，各縣市到檢率、告發量也會列入考核項目，督促地方執行機車排氣定檢業務。