一張圖看天氣！明立冬進補好時機 「這日」起迎好天氣

中央氣象局預報，未來一周「西晴東有雨，氣溫舒適晨夜涼」，北北基、東半部有局部短暫雨，宜蘭北海岸時有較大雨勢，桃園以南則是秋高氣爽，但要注意日夜溫差，整體而言，愈到後半周，天氣有機會愈穩定。

氣象局表示，節氣於11月7日進入立冬，是很多人進補的時機，未來一周氣溫大多在20至30度之間，舒適宜人，但深夜、清晨感受偏涼，早出晚歸者要適時添加衣物。北部、東半部氣溫在前半周會逐日回升，中南部氣溫逐日變化不大，但日夜溫差較明顯。

氣象局說，周一、周二北台灣氣溫回升，北北基、東半部地區、北部山區、馬祖有局部短暫雨，東北部留意局部較大雨勢，中南部、金門、澎湖多雲到晴，午後山區偶有零星短暫陣雨。

周三、周四水氣稍減少，北北基、東半部地區、北部山區仍有局部短暫雨，中南部、澎湖金馬天氣穩定，以晴時多雲為主。

周五之後天氣更穩定，各地大多以晴到多雲為主，僅東半部、北海岸偶爾有零星的小雨。