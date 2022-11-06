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一張圖看天氣！明立冬進補好時機 「這日」起迎好天氣

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一張圖看天氣！明立冬進補好時機 「這日」起迎好天氣

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
因東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升，但７日起大臺北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，圖為台北市大稻埕碼頭逛街人潮，由於天氣放晴，民眾把握機會出遊並與藍天合影。記者曾原信／攝影
因東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升，但７日起大臺北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，圖為台北市大稻埕碼頭逛街人潮，由於天氣放晴，民眾把握機會出遊並與藍天合影。記者曾原信／攝影

中央氣象局預報，未來一周「西晴東有雨，氣溫舒適晨夜涼」，北北基、東半部有局部短暫雨，宜蘭北海岸時有較大雨勢，桃園以南則是秋高氣爽，但要注意日夜溫差，整體而言，愈到後半周，天氣有機會愈穩定。

氣象局表示，節氣於11月7日進入立冬，是很多人進補的時機，未來一周氣溫大多在20至30度之間，舒適宜人，但深夜、清晨感受偏涼，早出晚歸者要適時添加衣物。北部、東半部氣溫在前半周會逐日回升，中南部氣溫逐日變化不大，但日夜溫差較明顯。

氣象局說，周一、周二北台灣氣溫回升，北北基、東半部地區、北部山區、馬祖有局部短暫雨，東北部留意局部較大雨勢，中南部、金門、澎湖多雲到晴，午後山區偶有零星短暫陣雨。

周三、周四水氣稍減少，北北基、東半部地區、北部山區仍有局部短暫雨，中南部、澎湖金馬天氣穩定，以晴時多雲為主。

周五之後天氣更穩定，各地大多以晴到多雲為主，僅東半部、北海岸偶爾有零星的小雨。

氣象局提醒，本周桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及澎、金、馬、蘭嶼、綠島容易出現較強陣風，鄰近海域風浪也會較大，海邊活動注意安全；天氣漸涼、溫差變大，要適時注意保暖避免著涼。

中央氣象局預報，未來一周「西晴東有雨，氣溫舒適晨夜涼」。圖／氣象局提供
中央氣象局預報，未來一周「西晴東有雨，氣溫舒適晨夜涼」。圖／氣象局提供

氣象局

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