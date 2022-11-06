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41隊卯足全力大展身手 西拉雅趣飛車登場
交通部西拉雅國家風景區舉辦的「西拉雅趣飛車─無動力造型車創意競賽活動」，今天在台南大內走馬瀨農場登場，吸引約3000人與會，41隊參賽選手發揮創意，爭奪冠軍20萬元大獎，現場也吸引許多親子觀賽，明年賽程將打算擴大至國際，深化與國際連結。
這項活動邁入第9年，今年以「仙境‧西拉雅」為活動設計主軸，總獎金達45萬元，冠軍可獨得20萬元，交通部觀光局副局長林信任、西拉雅國家風景區管理處長徐振能、南市府觀光旅遊局長郭貞慧等人為活動揮旗開賽，會場熱鬧滾滾。
會場全長400公尺賽道上設置5大關卡，參賽者必須先從2米高起跑台俯衝找到隱藏跳台跳躍過而得分。接著須化身成電影「魔戒」中精靈神射手奧蘭多布魯完成精準射擊，再越過以萬紫千紅花束布置的花牆式S彎道，來到最後一關「食在好鮮(仙)」，挑戰精準停入車格，還要答對今年初次登場的西拉雅美食，參賽過程更具挑戰性。
41隊選手中，連續9年參賽的黃全成，打造八輪裝甲車及玉山軍艦，力挺國艦國造及國軍，吸引全場目光；第3年參加的連均豪，則與團隊合作打造鋼彈造型飛車，相當搶眼。
西拉雅風管處長徐振能說，「西拉雅趣飛車」活動品牌已深植人心，是國內無動力造車界的年度盛事之一，明年活動將朝向更多元豐富的方向發展，也期待透過這項賽事活動，提升在地知名度，同時吸引更多人來到西拉雅轄區旅遊，親身感受「仙境‧西拉雅」魅力。
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