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蘇貞昌要求再早幾小時！中山高汐止主線原訂明早6點搶通 提前到5點通車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
行政院長蘇貞昌今天上午到中山高汐口邊坡崩塌現場，了解搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午到中山高汐口邊坡崩塌現場，了解搶修進度。記者邱瑞杰／攝影

行政院長蘇貞昌今天到中山高汐止交流道邊坡崩塌現場，了解搶修進度。交通部原訂明早6點搶通南下主線，蘇指示再早3個小時會更好。民進黨參選基隆市長的立委蔡適應下午表示，已接到交通部長王國材來電告知，主線會再提早1小時，7日上午5點就開放行駛。

中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，1日、3日兩度崩塌，造成中山高五堵、汐止段南下全線封閉。工程人員5日早上6點搶通主線內線車道，預估主線明天上午6點全線開放，13日集散道也恢復正常行車。

蘇貞昌聽取高速公路局長趙興華簡報搶修進度後說，主線通車時間希望能夠再加快，因為6點前有一些上早班人員已經上路，如果能夠早一點可以更好，差3小時一定會差很多。

蔡適應下午表示，已接獲王國材來電，指中山高南下汐止主線全線通車，會提早到7日上午5點開放。通往汐止出口和國道3號的集散道仍訂13日上午6點開放。後續邊坡災後復健工程，會在不影響行車安全前提下持續進行。

王國材表示，全線通車後，馬上進行復建工程，大概要半年的時間，施工期間不影響通車。這次邊坡處理將是永久的處理，這次沖刷面是從順向坡的上緣崩塌下來，期待會有更完整的偵測系統。

蘇貞昌說，國道走山已經不是第一次了，而且也不只這個地方，其他地方也有。復建工程比較不影響交通，要做就做堅定一點，就有點像他當年解決汐止淹水，一勞永逸，連基隆百福社區也不淹水。當年他從基層一步一步來，非常熟。

蘇表示，工程的辛苦他非常清楚，所以要給大家肯定、感謝跟加油，拜託大家，也是要求大家，「一定要讓它早幾小時都好」，因為明天周一，一早上班很重要。

行政院長蘇貞昌今天上午到中山高汐口邊坡崩塌現場，聽取高速公路局簡報搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
行政院長蘇貞昌今天上午到中山高汐口邊坡崩塌現場，聽取高速公路局簡報搶修進度。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下汐止路段只剩1線通行，造成塞車。記者邱瑞杰／攝影
中山高南下汐止路段只剩1線通行，造成塞車。記者邱瑞杰／攝影

汐止 崩塌 蘇貞昌 王國材

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