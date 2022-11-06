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國1汐止段南下主線 提早於明天清晨5時全線通車

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國一汐止坍方搶修 明清晨開通五堵至汐止段主線

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
交通部高公局為盡早通車，在安全許可下全力搶修國1邊坡，預計明上午6時前國1南下五堵至汐止主線全部開通。圖／新北市交通局提供
交通部高公局為盡早通車，在安全許可下全力搶修國1邊坡，預計明上午6時前國1南下五堵至汐止主線全部開通。圖／新北市交通局提供

國1汐止段日前發生坍方意外，交通部高公局為盡早通車，在安全許可下全力搶修國1邊坡，預計明上午6時前國1南下五堵至汐止主線全部開通，另於下周日上午6時前汐止地區及國1轉國3匝道開放通行，邊坡永久性工程則約需6個月。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，交通局交通戰情室及交控中心持續嚴密監控，今日上午國1南下五堵至汐止受限二車道車流匯入一車道影響，出現車多，車行速度稍緩，車子大排長龍約2公里；汐止交流道周邊及市區禮門街、大同路、新台五、康寧街往北市方向則車流均正常。

交通局長鍾鳴時表示，交通部高公局預計明天上午6時前國1南下五堵至汐止主線全部開通，新北市長侯友宜感謝高公局施工人員日以繼夜全力搶修外，對於警察局交通大隊、汐止警分局全面提高警覺，全力動員疏導汐止交流道周邊和市區道路尖峰車流，亦表達感謝。

交通部高公局預計下周日上午6時前汐止地區及國1轉國3匝道開放通行，因此建議基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。地區車輛可多利用新台五線往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用台5甲。

汐止 國道

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