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國1汐止段南下主線 提早於明天清晨5時全線通車

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國1汐止段南下主線 提早於明天清晨5時全線通車

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
國1汐止南向封閉替代道路。圖／高公局提供
國1汐止南向封閉替代道路。圖／高公局提供

國1南向汐止交流道邊坡日前坍方，原本預計明天上午6時恢復全線通車，交通部高公局今天表示，由於施工作業提前，提早於明天清晨5時前完成主線車道全面開放通車。

高公局表示，今日汐止地區雨勢稍微緩和，施工作業稍有提前，預計今晚進行車道調整及相關行車安全設施佈設等作業，請行經該路段的用路人依現場指示牌面及速限行駛，留意現場施工人員的安全，預計明天上午5時前，完成主線車道全面開放通車。

高公局表示，後續搶修期間，國道1號南下前往國道3號與國道1號南出汐止地區的民眾應提前改道，建議用路人提早改道行駛。

改道有3種路線，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用台5甲等地方道路往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用台5甲等地方道路。

國道 汐止 基隆

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