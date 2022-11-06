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羅慧夫基金會獎助顱顏兒20年 明年將開辦補習費補助

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
羅慧夫顱顏基金會今上午舉辦「顱顏家庭年會暨顱顏青年獎助學金頒獎典禮」。記者邱宜君／攝影
羅慧夫顱顏基金會今上午舉辦「顱顏家庭年會暨顱顏青年獎助學金頒獎典禮」。記者邱宜君／攝影

熟練地揮舞著鼓棒、與音樂節奏融為一體，20歲的賈宗軒今天第一次在公開場合表演爵士鼓，這是5年前的他想都不敢想的。因從小患有克魯松氏症(Crouzon)，賈宗軒從小就被同學嘲笑、取難聽綽號，國中階段簡直是「黑暗時期」，令他相當恐懼人群。賈宗軒在羅慧夫顱顏基金會的支持下，更認識自己、結識樂觀開朗的朋友，不再怕被人看見開顱手術的傷疤，也能自在地表現自己的才藝。

羅慧夫顱顏基金會今上午舉辦「顱顏家庭年會暨顱顏青年獎助學金頒獎典禮」，就讀台北城市大學資工系的賈宗軒獲頒大專優秀獎學金，他以爵士鼓演奏揭開典禮序幕。

獲頒碩士優秀獎學金的潘彥智，為了處理單側唇顎裂、中耳炎，幾乎每年暑假都進出醫院，開刀次數多到數不清，他最感謝視障的爸爸媽媽，不但輪流到醫院陪伴他、從小把他照顧的這麼好，「看到爸媽對自己的照顧就是一種激勵，相較之下覺得自己的困難沒有很大。」

今年78歲的潘爸爸也到現場陪潘彥智領獎。潘爸爸說，這一路走來，孩子總是讓他很欣慰，像是之前他一直鼓勵潘彥智去念碩博士班，孩子因為體恤爸媽辛苦，堅持不要再花爸媽的錢，就先去上班賺錢，之後才去進修。

潘彥智說，自己心理系畢業後投入服務弱勢精障個案，後來發現運動不但自己很快樂、有成就感，同時也對於個案很有幫助，因此就讀師大體育與運動科學碩士班，專攻運動心理，希望有機會幫助以前的個案、回饋社會。

「從自己有興趣的領域，找到發自內心自信吧！」潘彥智說，顱顏孩子有時候比較畏縮一點，但他相信，在自己有興趣的地方，可以慢慢找到自己的專業，並且從中獲得穩固的自信，因為「這種自信不是建立於外表，是來自己的專業。」

今年是羅慧夫顱顏基金會第20年頒發青年獎助學金，共有236人獲獎，這20年來以幫助超過2000人。羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，明年將開啟更多元服務，包括「學科補習費教育補助」，希望減輕家庭負擔、幫助孩子有更多機會學習，希望孩子們透過所學回饋社會，將自己經歷轉化為力量，幫助更多人、發揮正面影響力。

台北城市大學資工系賈宗軒今獲頒羅慧夫顱顏基金會大專優秀獎學金，並於頒獎典禮演奏爵士鼓。記者邱宜君／攝影
台北城市大學資工系賈宗軒今獲頒羅慧夫顱顏基金會大專優秀獎學金，並於頒獎典禮演奏爵士鼓。記者邱宜君／攝影
師大體育與運動科學碩士班潘彥智（中）今獲頒羅慧夫顱顏基金會碩士優秀獎學金，父親（左）陪同領獎，羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶頒獎（右）。記者邱宜君／攝影
師大體育與運動科學碩士班潘彥智（中）今獲頒羅慧夫顱顏基金會碩士優秀獎學金，父親（左）陪同領獎，羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶頒獎（右）。記者邱宜君／攝影

羅慧夫 爸爸 青年

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