羅慧夫基金會獎助顱顏兒20年 明年將開辦補習費補助
熟練地揮舞著鼓棒、與音樂節奏融為一體，20歲的賈宗軒今天第一次在公開場合表演爵士鼓，這是5年前的他想都不敢想的。因從小患有克魯松氏症(Crouzon)，賈宗軒從小就被同學嘲笑、取難聽綽號，國中階段簡直是「黑暗時期」，令他相當恐懼人群。賈宗軒在羅慧夫顱顏基金會的支持下，更認識自己、結識樂觀開朗的朋友，不再怕被人看見開顱手術的傷疤，也能自在地表現自己的才藝。
羅慧夫顱顏基金會今上午舉辦「顱顏家庭年會暨顱顏青年獎助學金頒獎典禮」，就讀台北城市大學資工系的賈宗軒獲頒大專優秀獎學金，他以爵士鼓演奏揭開典禮序幕。
獲頒碩士優秀獎學金的潘彥智，為了處理單側唇顎裂、中耳炎，幾乎每年暑假都進出醫院，開刀次數多到數不清，他最感謝視障的爸爸媽媽，不但輪流到醫院陪伴他、從小把他照顧的這麼好，「看到爸媽對自己的照顧就是一種激勵，相較之下覺得自己的困難沒有很大。」
今年78歲的潘爸爸也到現場陪潘彥智領獎。潘爸爸說，這一路走來，孩子總是讓他很欣慰，像是之前他一直鼓勵潘彥智去念碩博士班，孩子因為體恤爸媽辛苦，堅持不要再花爸媽的錢，就先去上班賺錢，之後才去進修。
潘彥智說，自己心理系畢業後投入服務弱勢精障個案，後來發現運動不但自己很快樂、有成就感，同時也對於個案很有幫助，因此就讀師大體育與運動科學碩士班，專攻運動心理，希望有機會幫助以前的個案、回饋社會。
「從自己有興趣的領域，找到發自內心自信吧！」潘彥智說，顱顏孩子有時候比較畏縮一點，但他相信，在自己有興趣的地方，可以慢慢找到自己的專業，並且從中獲得穩固的自信，因為「這種自信不是建立於外表，是來自己的專業。」
今年是羅慧夫顱顏基金會第20年頒發青年獎助學金，共有236人獲獎，這20年來以幫助超過2000人。羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶表示，明年將開啟更多元服務，包括「學科補習費教育補助」，希望減輕家庭負擔、幫助孩子有更多機會學習，希望孩子們透過所學回饋社會，將自己經歷轉化為力量，幫助更多人、發揮正面影響力。
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