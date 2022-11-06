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無聲的力量 全國聽語障者保齡球邀請賽屏東內埔競技

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供
全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供

全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行，邀請來自11個縣市、64名選手參加，感受無聲力量。

屏東選手翁崇銘，小時候因發燒聽力受損，20多年前因親戚開了一家保齡球館送球券給他，他一打打出興趣，積極參與保齡球運動訓練至今。

球齡已25年的翁崇銘，曾5次代表國家出賽，2007年參與在韓國舉辦的亞洲盃聽障保齡球賽，首戰即取得冠軍，2009年參加在台灣舉行的聽障奧運獲得團體第一名，2011年更在阿根廷的世界聽障保齡球錦標賽勇奪個人金牌，讓人感受到無聲的力量。

今天比賽會場，結合社團法人屏東縣向陽啟能協會紅豆餅餐車義賣，屏東縣社會處長劉美淑也跟心智障礙者一起製作紅豆餅，以實際行動支持成年心智障礙者就業。

劉美淑處長表示，屏東縣身心障礙者有5萬1996人，全國身障人數已逾百萬人，是多元社會的一分子，任何運動、活動都應考量到身心障礙者的參與。縣府舉辦多場身心障礙者社會參與活動，和身心障礙者一起歷經墾丁後壁湖浮潛，到大鵬灣體驗輪椅攀繩、沙灘輪椅海中漂浮以及手搖單車騎乘。

劉美淑說，去年首度成立屏東縣首支輪椅壘球隊、六堆300單車漫遊巡鄉之旅邀請身障者組手搖車隊參與，以及強調平等融合，力量無限的全國脊髓損傷運動會等等各式各樣活動，回憶全都歷歷在目，深刻感受無障礙環境及社會參與對身障者的重要。

屏東縣政府也積極推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」，目前縣內完成27座，打造屏東成為全人友善共融的城市，以落實身心障礙者權利公約（CRPD）的精神與價值。

 

全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供
全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供
全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供
全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供
全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供
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全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供
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全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供
全國首次舉辦的聽語障者保齡球邀請賽今在屏東縣內埔保齡球館舉行。邀請來自 11 個縣市、64 名選手參加，感受無聲力量。圖/屏東縣政府提供

屏東縣政府 身障者 輪椅

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