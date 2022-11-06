全國太極拳武術好手宜蘭比賽 紀念宗師熊養和134歲冥誕

兩年一度的全國「養和盃」太極拳武術錦標賽今天在宜蘭舉行，全台數百名太極好手齊聚「台灣太極拳故鄉」的熊氏太極拳發源地競技，紀念一代太極拳宗師熊養和134歲冥誕，別具意義。

中華熊氏太極拳總會理事長林朝來表示，恩師熊養和生於1889年，曾跟隨星雲法師修佛，定居宜蘭，恩師在孔子廟教拳不收費，有教無類，終於開花結果，民國56年戒嚴時期成立全國第一個太極拳運動社團「宜蘭縣太極拳協會」，因此國術界常稱宜蘭縣為「太極拳的故鄉」。

林朝來表示，電影「太極從零開始」或電視劇「太極宗師」，都是介紹楊氏太極拳創始人楊露禪的故事，熊養和則是完整傳承楊露禪武藝的重要人物。這次比賽包括太極拳、刀、劍、桿、推手、散手單練及雙練套路，其中太極拳散手是楊露禪宗師創編的密技，也是熊門子弟進階後無論老少都必學的套路，特別難能可貴。

林朝來說，熊養和的父親是清末武舉人，他從小就「拳不離手」，刀、槍、劍、棍無所不精，19歲於大陸江蘇擂台掄冠奪魁，獲「阜寧一腿」雅號；後來投身軍旅，因緣際會接觸太極拳，被深奧的太極武學深深吸引，從此埋頭鑽研、苦修，在印證、澈悟後，不求報償地傳授、講解、發揚，受其恩澤之後輩遍布海內外，也讓中華瑰寶得以流傳。

熊門子弟為了持續傳承熊養和所傳太極武術，每年都選在熊養和冥誕前後聚會談文論武；民國88年在台北舉辦第一屆養和盃太極拳（武術）競賽檢驗子弟所學，迄今舉辦九屆。

第九屆養和盃太極拳錦標賽今天在宜蘭縣體育場舉行，有單練、對練、團練競賽，參與者除了學生，還包括上班族、銀髮族，約有300名選手，連同裁判及相關縣市工作人員將近500人，最遠來自金門，齊聚掄刀舞劍論太極。