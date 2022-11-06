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擺脫交通黑暗期？ 交部：國1汐止主線明上午6時全線通車

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（右二）今天上午到現場關心國道1號汐止邊坡坍滑搶修情形。圖／高公局提供
行政院長蘇貞昌（右二）今天上午到現場關心國道1號汐止邊坡坍滑搶修情形。圖／高公局提供

國1南向汐止交流道邊坡日前坍方，國1五堵汐止路段封閉，造成汐止交通黑暗期，交通部高公局今天表示，經連日搶修，明天上午6時主線全線通車，南下出口集散道及匝道部分也預計如期在13日上午6時前開放目標，讓基隆及汐止回復正常交通。

行政院長蘇貞昌今天上午到現場關心國道1號汐止邊坡坍滑搶修情形，並聽取高公局簡報。蘇貞昌表示，台灣地質敏感，與山爭道的道路應要特別注意，避免類似事件的發生，萬幸事件發生當下沒有人員受傷。

高公局表示，汐止連日降雨未停歇，雨水不斷入滲，須隨時注意邊坡土石滑落情形，施工人員注意安全、全力搶修，明天上午6時主線全線通車。南下出口集散道及匝道部分，也可以如期在13日上午6時前完成開放目標，讓基隆及汐止地區民眾，回復正常的交通。

高公局建議，用路人提早改道行駛，改道有3路線，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路如台5甲等往汐止、新台五交流道再進入國道；國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用台5甲等地方道路。

蘇貞昌表示，感謝施工人員夜以繼日不斷搶修，目前國道1號南下汐止地區僅開放1個車道，假日及尖峰時間難免造成車輛壅塞，請基隆及汐止地區民眾提前改道，造成民眾不便，亦請共體時艱。

汐止 國道 基隆

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