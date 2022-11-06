獨／遭吼唐寶寶母是新北模範母親 慢飛兒互動掌握1原則

新北市某炸物店家最近引起公憤、Google Map上地標顯示永久停業，因日前有名唐氏症顧客忘記帶錢、付不出40元，店家竟當場咆哮並立刻報警，把這名「慢飛兒」當場嚇得渾身發抖，其母親蕭麗華事後也在臉書公開事件經過。

唐氏症關愛者協會理事長林正俠表示，這位媽媽今年才獲選為新北市模範母親，孩子也很努力自立生活，希望這次事件幫助社會大眾理解，唐氏症孩子個性溫和、友善，只是學習上需要比較多時間，也需要你我的提醒和諒解。希望社會大眾不吝給予他們學習的機會，互動的言語和態度上，可以將他們視為「幼稚園中班以上到國小」這個年齡的孩子、多給他們一些鼓勵。

林正俠表示，這名媽媽今年受到協會推薦，獲選為新北市模範母親，推薦原因是她雖然很忙、有自己的事業，但一直盡心盡力照顧孩子。孩子也非常努力，不但能自立生活，還可以當志工、照顧爺爺奶奶。今年協會推薦她並獲選為新北市模範母親，4月接受公開表揚。

「父母親最大的希望，就是唐寶寶能夠自立生活，」林正俠表示，由於唐寶寶比較容易分心，學習都需要比較長時間，因此除了從小接受早療，也要比一般人更多次的重複學習、才能具備自我生活的能力，例如自己穿衣、吃飯、自己搭大眾運輸工具。雖然學習慢，但練習總是會進步，只要多給他們一點耐心、包容心、同理心，就可以幫助唐寶寶及身心障礙者在學習自立的路上更穩健成長。