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網友挺唐寶寶灌爆炸物店「1.1顆星」 老闆奔派出所問：怎麼提告

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獨／遭吼唐寶寶母是新北模範母親 慢飛兒互動掌握1原則

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
父母親最大的希望，就是唐寶寶能夠自立生活。圖為日前台北市選舉委員會邀請唐氏症基金會實際投票了解投票流程。非新聞當事人。本報資料照片
父母親最大的希望，就是唐寶寶能夠自立生活。圖為日前台北市選舉委員會邀請唐氏症基金會實際投票了解投票流程。非新聞當事人。本報資料照片

新北市某炸物店家最近引起公憤、Google Map上地標顯示永久停業，因日前有名唐氏症顧客忘記帶錢、付不出40元，店家竟當場咆哮並立刻報警，把這名「慢飛兒」當場嚇得渾身發抖，其母親蕭麗華事後也在臉書公開事件經過。

唐氏症關愛者協會理事長林正俠表示，這位媽媽今年才獲選為新北市模範母親，孩子也很努力自立生活，希望這次事件幫助社會大眾理解，唐氏症孩子個性溫和、友善，只是學習上需要比較多時間，也需要你我的提醒和諒解。希望社會大眾不吝給予他們學習的機會，互動的言語和態度上，可以將他們視為「幼稚園中班以上到國小」這個年齡的孩子、多給他們一些鼓勵。

林正俠表示，這名媽媽今年受到協會推薦，獲選為新北市模範母親，推薦原因是她雖然很忙、有自己的事業，但一直盡心盡力照顧孩子。孩子也非常努力，不但能自立生活，還可以當志工、照顧爺爺奶奶。今年協會推薦她並獲選為新北市模範母親，4月接受公開表揚。

「父母親最大的希望，就是唐寶寶能夠自立生活，」林正俠表示，由於唐寶寶比較容易分心，學習都需要比較長時間，因此除了從小接受早療，也要比一般人更多次的重複學習、才能具備自我生活的能力，例如自己穿衣、吃飯、自己搭大眾運輸工具。雖然學習慢，但練習總是會進步，只要多給他們一點耐心、包容心、同理心，就可以幫助唐寶寶及身心障礙者在學習自立的路上更穩健成長。

林正俠表示，唐寶寶學習自立，也包括建立金錢觀念，如果發生購物糾紛，希望店家能夠先聆聽他們的說法，再談接下來的程序；暴怒或咆哮對於事情的處理沒有幫助，孩子反而會嚇到不知該如何反應。建議可以將他們視為「幼稚園中班以上到國小」這個年齡的孩子，用同樣的言語和態度去互動、多給他們一些鼓勵。

新北市一家炸物店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。本報資料照片
新北市一家炸物店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。本報資料照片

唐寶寶 模範母親

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