中山高汐止主線明早6點開放 蘇貞昌：能否再早幾小時？
行政院長蘇貞昌今天上午到中山高汐口邊坡崩塌現場，聽取高速公路局簡報搶修進度，聽到高公局規畫明早6點主線兩線車道全部通車，他說，「很希望能夠再加快」，雖然會給工程人員很大的負擔，不過如果能夠早一個可以更好，差3小時一定會差很多。
中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，1日上午11點多崩塌，造成通往汐止出口和國道3號的集散道，以及主線路肩和外線車道封閉。高公局當天下午搶通主線，原本預估4日下班前搶通集散道，不料3日晚間再次崩塌，中山高五堵、汐止段全線封閉。
蘇貞昌今天上午10多到現場了解搶修進度，聽取高公局長趙興華簡報搶修作業，5日早上6點已搶通主線內線車道，預估主線明天上午6點全線開放，13日集散道也恢復正常行車。
蘇貞昌說，感謝工程人員的專業協助，主線通車時間希望能夠再加快，這個當然給大家很大的負擔。不過目標趕明天早上6點，可不可以再早幾小時？因為6點前還是有一些上早班人員已經上路，如果能夠早一點可以更好，差3小時一定會差很多，「這一點特別拜託」。
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