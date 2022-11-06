中山高汐止主線明早6點開放 蘇貞昌：能否再早幾小時？

行政院長蘇貞昌今天上午到中山高汐口邊坡崩塌現場，聽取高速公路局簡報搶修進度，聽到高公局規畫明早6點主線兩線車道全部通車，他說，「很希望能夠再加快」，雖然會給工程人員很大的負擔，不過如果能夠早一個可以更好，差3小時一定會差很多。

中山高南下指標10.1到10.2K間汐止出口右側山壁，1日上午11點多崩塌，造成通往汐止出口和國道3號的集散道，以及主線路肩和外線車道封閉。高公局當天下午搶通主線，原本預估4日下班前搶通集散道，不料3日晚間再次崩塌，中山高五堵、汐止段全線封閉。

蘇貞昌今天上午10多到現場了解搶修進度，聽取高公局長趙興華簡報搶修作業，5日早上6點已搶通主線內線車道，預估主線明天上午6點全線開放，13日集散道也恢復正常行車。