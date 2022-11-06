中橫關原段提前搶通 今管制開放通行

受10月颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮山區持續降雨，中橫公路台8線關原搶修路段路基流失約50公尺，搶修難度高，預計封閉至明天（7日）。在公路總局全力趕工下，今天提前搶通便道，以每天3個時段管制放行，若遇到天候不佳或持續落石擴災，不排除封閉道路。

中橫117.4公里關原災害路段，因連日降雨邊坡坍方、持續落石，原先便道路基再度流失，因持續降雨評估搶通難度極高，第四區養護工程處太魯閣工務段應用無人機空拍建立3D影像地表模型，掌握災區狀況，並調派人員、機械積極搶修。

太魯閣工務段表示，連日降雨造成擴災嚴重，現場人員不畏低溫、潮濕、地形險峻嚴苛環境下，全力趲趕，提前在今天搶通便道完成瀝青路面鋪設後管制開放。

工務段指出，每天放行3時段，分別為上午7點至8點、中午12點至下午1點、下午3點至3點半，開放通行後尚須持續施作邊坡保護、路基加固等搶修工程，後續再視復建狀況及邊坡抗災能力恢復情形，逐步解除相關管制措施。

公路總局提醒，放行時段災害現場安排人員警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，請用路人耐心配合，小心駕駛、依序通過；每天放行時段如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災疑虞時，不排除立即封閉道路，禁止人車通行。