聽新聞
test
0:00 / 0:00
中橫關原段提前搶通 今管制開放通行
受10月颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮山區持續降雨，中橫公路台8線關原搶修路段路基流失約50公尺，搶修難度高，預計封閉至明天（7日）。在公路總局全力趕工下，今天提前搶通便道，以每天3個時段管制放行，若遇到天候不佳或持續落石擴災，不排除封閉道路。
中橫117.4公里關原災害路段，因連日降雨邊坡坍方、持續落石，原先便道路基再度流失，因持續降雨評估搶通難度極高，第四區養護工程處太魯閣工務段應用無人機空拍建立3D影像地表模型，掌握災區狀況，並調派人員、機械積極搶修。
太魯閣工務段表示，連日降雨造成擴災嚴重，現場人員不畏低溫、潮濕、地形險峻嚴苛環境下，全力趲趕，提前在今天搶通便道完成瀝青路面鋪設後管制開放。
工務段指出，每天放行3時段，分別為上午7點至8點、中午12點至下午1點、下午3點至3點半，開放通行後尚須持續施作邊坡保護、路基加固等搶修工程，後續再視復建狀況及邊坡抗災能力恢復情形，逐步解除相關管制措施。
公路總局提醒，放行時段災害現場安排人員警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，請用路人耐心配合，小心駕駛、依序通過；每天放行時段如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災疑虞時，不排除立即封閉道路，禁止人車通行。
另外，太魯閣國家公園管理處即日起辦理長春祠步道維護工程，11月9日前封閉新長春橋東端至禪光寺聯外道路，車輛仍可進出長春祠停車場，自10日起至12月2日步道全段封閉，12月3日至20日新長春橋東端至禪光寺聯外道路採機動管制整點放行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言