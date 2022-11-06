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明起溫升西半部可見陽光 宜花周二前留意較大雨勢

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，未來一周西半部地區雲多，但仍可見到陽光，雨區以東半部地區為主。本報資料照片
中央氣象局表示，未來一周西半部地區雲多，但仍可見到陽光，雨區以東半部地區為主。本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周西半部地區雲多，但仍可見到陽光，雨區以東半部地區為主，宜花周二前留意較大雨勢，今天北部、東半部仍有寒意，明天開始各地溫度會逐漸回升，中南部地區要留意日夜溫差大。

今天桃園以北、宜蘭、花蓮約略22、23度，整天溫度變化不大，感受濕涼，其他地方白天仍有25度以上氣溫，日夜溫差較大。迎風面的大台北、東半部地區整天不定時有短暫雨，宜蘭地區有較大雨勢的機率，西半部地區大多為多雲，仍可見陽光，不過受南方雲系影響，偶爾也有零星飄雨的機會。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天受到東北季風影響，迎風面東半部地區雲量較多，偶爾會有局部降雨，西半部地區同樣雲多，但以可見到陽光的天氣為主；未來一周主要雨區為東半部地區，周二前宜蘭、花蓮地區要注意可能發生局部較大雨勢，周三之後降雨明顯趨緩。

溫度部分，陳伊秀表示，今天北台灣、宜蘭、花蓮地區整天都有涼意，中南部地區日夜溫差大，明天開始未來一周溫度逐漸回溫；但中南部地區仍要留意日夜溫差大，早晚雖有涼意， 但高溫、低溫可能差了7至8度。

陳伊秀表示，今天海面風浪因東北季風影響，桃園到雲林地區、恆春半島空曠地區，以及綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖等離島地區，都有8到9級強陣風。

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