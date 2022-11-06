落地窗透明直擊修護過程 內惟藝術中心修復展示開先例

高雄新興的文化地標「內惟藝術中心」11月啟動試營運，輕量帶狀建築設計相當吸睛，內惟藝術中心攜手正修科技大學文物修護中心，合作推出「開放式修復中心」，民眾可透過大幅玻璃落地窗觀看專業修復師工作過程。

高雄市副市長史哲說，市府2016年起執行「大美術館計畫」，內惟藝術中心以「縫合新舊社區、實現文化平權」為願景，由高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館共同營運。

史哲說，「典藏」是一座城市珍貴的公有文化財，更是博物美術館所的核心價值，內惟藝術中心推出全台首個設置在文化場館內的開放式藝術修復中心，善盡典藏作品保存維護的社會責任，進而擴展城市典藏的多元價值與公共性。

內惟藝術中心以展現「展示典藏．典藏展示」的典藏專業，與高雄在地的正修文物修護中心合作，邀請專業修復師進駐館內，以公開展示的形式，進行保存、修護、教育推廣及人才培訓等多項服務；現階段著手進行修復的作品皆為高美館典藏，包含邱潤銀〈自畫像〉、張金發〈貓鼻頭〉以及李俊賢〈高雄港〉等高雄在地藝術家作品。規畫修復職人講座、藝術問診與體驗導覽活動 等，可讓民眾直接與專業文保人員諮詢及交流，未來也計畫成立戶外雕塑品維護志工團隊，邀請市民與館方共同守護美術館園區的珍貴雕塑作品。

正修文物修護中心設立於2005年，設有油畫、紙質、木質、器物等各材質之專業修復及保存科學研究室，運用科技的研究方法、檢測方式與高科技的儀器設備等技術導入藝術品的修復與保存。修復中心除了提供專業的文化資產保存修復與維護，也成為學生最佳實踐基地，串聯產業、社區與大學之間，架起合作交流平台。

內惟藝術中心修復中心每周日下午3時提供導覽服務，民眾欲至內惟藝術中心參觀，可先上藝術中心官網（www.nwac.org.tw）預約。