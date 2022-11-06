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台鐵EMU3000首編特仕車今天抵台 明年春節開行花東線

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
EMU3000新城際列車首編特仕車已於今天抵達花蓮港，車身邊條為紅、藍、綠、黃等4色混搭。圖／台鐵局提供
EMU3000新城際列車首編特仕車已於今天抵達花蓮港，車身邊條為紅、藍、綠、黃等4色混搭。圖／台鐵局提供

台鐵局宣布，EMU3000新城際列車首編特仕車已於今天抵達花蓮港，車身邊條為紅、藍、綠、黃等4色混搭，呈現台灣特色，預計明年春節疏運投入營運，開行花東線及本線團體旅遊列車，提供申請包租專車。

台鐵局表示，特仕車與一般列車在外觀上最顯著的不同，就是特仕車的車身邊條並非先前所見的紅色邊條或綠色邊條，而是由紅、藍、綠、黃等4色混搭的邊條，以呈現日籍設計師眼中的台灣特色，熱情（紅色）、知性（藍色）、靜謐（綠色）與豐饒（黃色）。

台鐵局表示，特仕車在車廂內部做了設計調整，將第六車商務車廂調整為全車標準座椅配置，並新增典雅的吧台，另全車採用目前商務車的座椅配色與車內裝潢，讓所有旅客一上車即可感受到特仕車與標準列車不同的美感與別致，增添旅途中悠閒體驗與舒適性。

台鐵局說，首編特仕車在花蓮港卸船完畢後，將立即迴送至花蓮機務段開始整備與測試，若相關測試順利，預計可在明年春節疏運投入營運，開行花東線及本線團體旅遊列車，並提供申請包租專車。

EMU3000新城際列車首編特仕車已於今天抵達花蓮港，車廂新增典雅的吧台。圖／台鐵局提供
EMU3000新城際列車首編特仕車已於今天抵達花蓮港，車廂新增典雅的吧台。圖／台鐵局提供
EMU3000新城際列車首編特仕車已於今天抵達花蓮港，車身邊條為紅、藍、綠、黃等4色混搭。圖／台鐵局提供
EMU3000新城際列車首編特仕車已於今天抵達花蓮港，車身邊條為紅、藍、綠、黃等4色混搭。圖／台鐵局提供

台鐵 花蓮

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