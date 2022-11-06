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北宜公路坍方路段徹夜搶通 今晨恢復正常通行

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
台9線北宜公路42.2K新北市坪林區石嶆路段，昨天深夜11時20分發生落石坍方，已於今天上午6時30分清理完成，恢復正常通行。圖／公路總局提供
台9線北宜公路42.2K新北市坪林區石嶆路段，昨天深夜11時20分發生落石坍方，已於今天上午6時30分清理完成，恢復正常通行。圖／公路總局提供

台9線北宜公路42.2K新北市坪林區石嶆路段，昨天深夜11時20分發生落石坍方，造成雙向阻斷，公路總局第一區養護工程處說，經一工處景美工務段派遣機具及人員積極搶修，已於今天上午6時30分清理完成，恢復正常通行。

一工處說，近期北台灣雨勢不斷及地震頻繁，提醒用路人道路行車注意落石，並注意氣象資訊及道路通阻訊息小心駕駛。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

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