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上半天水氣較少各地多雲 這些地區午後降雨頻率變頻繁
今天東北季風稍減弱，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，上半天水氣較少，東半部有陣雨，嘉義以北是多雲天氣，台南到恆春半島則是多雲偶有短暫雨。
下半天台灣附近水氣又再增多，宜蘭山區雨勢變大。基隆北海岸、東北角山區以及花東降雨頻率將變得頻繁，雨勢也會比上半天更大一點。
氣溫方面，北部、東北部整天感受偏涼，全天氣溫19-24度。中南部與東南部高溫約26-29度，中午感受舒適，早晚低溫19-23度，日夜溫差稍大，感覺比較冷。
廖于霆說，明天到周二台灣附近風場轉偏東風，各地氣溫緩慢回升一到兩度，感受上還是北部、東北部較涼，中南部中午舒適，早晚涼。
不過，廖于霆表示，東半部水氣聚集得越來越多，東北部山區可能有較大雨勢出現機會。該處今年已經出現破紀錄的累積雨量，看來近期雨量數字還會持續累積上去。
到了周三台灣附近轉吹東南風，各地高溫可以回升到28-29度，中午感覺起來舒適到有點熱，早晚低溫各地也都可回升到20度以上。
廖于霆說，未來一周無颱風影響，也沒有強冷空氣影響，但氣溫高高低低，東半部與北部天氣還是不太穩定，降雨下下停停，西半部與南部天氣相對穩定，雖偶雲量多小飄雨，但基本上經常可見陽光。
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