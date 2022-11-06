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30歲女分享糖尿病故事 醫師：聽從指示人生不會變黑白

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆長庚醫院昨邀請新陳代謝科醫師楊佳穎、營養師、衛教師團隊，昨在基隆院區舉辦世糖日活動，為健康把關。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院昨邀請新陳代謝科醫師楊佳穎、營養師、衛教師團隊，昨在基隆院區舉辦世糖日活動，為健康把關。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院糖尿病病友志工江秋虹，30多歲壯年時罹患糖尿病，影響生活品質，嚴重到住院差點危及生命，但經醫師治療後恢復正常生活，她發願擔任終身病友志工。醫師說，透過飲食及藥物控制，罹病後一樣可享受美食，不是得糖尿病人生就變黑白。

基隆長庚醫院指出，糖尿病排名台灣十大死因前五名，且有年輕化趨勢，聯合國世界糖尿病日為每年11月14日，基隆長庚醫院昨邀請新陳代謝科醫師楊佳穎、營養師、衛教師團隊，在基隆院區舉辦世糖日活動。

基隆長庚醫院於2017年成立「基長糖樂族」，為基隆在地人的糖尿病友組織，其中江秋虹小姐為第一型糖尿病患者，分享自己的故事。

江秋虹說，當初罹患糖尿病時，正值青壯年30多歲，她在福利社上班，原對未來有很多計畫及想法，但一罹患糖尿病，初期吃多、喝多、尿多三大症狀，嚴重影響生活品質，宛如晴天霹靂。

她說，受此影響導致憂鬱、悶悶不樂、對任何事物都提不起勁，更放棄治療不吃不喝，嚴重到住院差點危及生命，造成很大的困擾。

基隆長庚醫院新陳代謝科醫師黃碧玉說，經細心的導引、衛教協助江小姐，罹患糖尿病並不可怕，就像近視的人戴眼鏡一樣，只要胰島素按時施打，即可恢復高品質生活。

醫師黃碧玉帶領病友至高級餐廳享受下午茶，告訴病友如何正確享用美食，透過飲食及藥物控制，讓糖尿病病友得到正確的衛教知識，讓生活充滿色彩，不是得了糖尿病人生就變黑白。

江秋虹感謝基隆長庚醫院新陳代謝科團隊幫忙，如發願擔任病友志工，成為團隊表率、楷模。她說，要持續擔任終身病友志工，直到自己無法勝任為止。

基隆長庚醫院新陳代謝科醫師楊佳穎提醒，有糖尿病的民眾，規律運動，三餐定時定量，聽從醫師指示服藥，和糖尿病和平共存，一樣可以有高品質的生活。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

糖尿病 長庚

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