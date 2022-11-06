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北台灣濕涼微冷 吳德榮：明起氣溫緩升

北台灣濕涼微冷 吳德榮：明起氣溫緩升

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天水氣稍減，大台北東側、東半部偶有局部雨，桃園以南多雲時晴，山區偶有小範圍零星飄雨機率。

吳德榮說，今天北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適早晚涼冷；北部17至25度，中部18至29度，南部19至30度，東部17至28度。

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

吳德榮表示，周二降雨略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴；周三天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部有局部短暫雨的機率。

他說，明起至周三，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，白天北舒適南微熱、早晚涼。周四、周五水氣微增，北海岸、東半部有局部短暫雨。周六各地轉晴，氣溫升，白天微熱，早晚涼 。

吳德榮 桃園 新竹

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