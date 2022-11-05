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北部明濕涼、清晨只剩19度 下周三各地天氣好轉

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
雨天示意圖。本報資料照片
雨天示意圖。本報資料照片

中央氣象局指出，明天清晨北部溫度僅19度，整天氣溫濕涼，大台北、東半部地區跟北部山區則會有局部短暫雨，宜蘭更可能雨勢偏大，要到下周三水氣減少，各地天氣才會轉好。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，受到東北季風影響，明天天氣跟今天類似，迎風面的大台北、東半部地區、北部山山將有局部短暫雨，明天清晨北部溫度更只有19度，白天也只會回升到22、23度，溫差不大，中南部地區則清晨偏涼，白天就會回暖至27、29度左右。至於西半部地區，因南風雲系北移，會下起毛毛雨，但時間短暫。

曾昭誠表示，東北季風雖在下周一減弱，但下周一、下二水氣多，大台北、東半部地區及北部山區雨勢明顯變大，宜蘭地區更可能有較大雨勢發生的機率，其他地區則多雲，要到下周三過後水氣逐漸減少，降雨範圍減小只剩基隆北海岸、東半部地區、北部山區還會有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴的好天氣。

氣象局 宜蘭

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