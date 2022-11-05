長庚運動醫學研討會 曾雅妮等頂尖選手分享照護經驗

長庚運動醫學照護團隊上午在嘉義長庚，舉辦第三屆運動醫學學術研討會，邀請高球天后曾雅妮、拔河常勝軍景美女中、空手道金牌女將辜翠萍，分享運動防護及治療經驗，金牌選手感恩長庚運動醫學團體照護。

研討會東石高中角力隊選手開幕表演，縣長翁章梁、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、長庚決策委員會主委巷程文俊、國訓中心執行長李文彬、體育大學校長邱炳坤等出席，今年逢嘉義長庚20周年院慶，院長楊仁宗主辦研討會深感榮幸。

研討會以「再創巔峰-以運動選手為中心全方位運動醫學」為主題，曾雅妮分享長期被髖部疼痛困擾，導致擊球表現受嚴重影響經驗。她說在國外接受治療，疼痛仍無改善，回國接受基隆長庚詹益聖副院長帶領運動醫療團隊治療，接受髖關節鏡微創手術後復原良好，接續運動醫學團隊安排復健、物理治療及運動治療，目前重返球場，各方面表現都有卓越進步，期望接下來能在2023年新賽季，完全發揮球技，重回巔峰、再創佳績。

景美女中為班底中華女子拔河隊，近年在各大國際賽會取得佳績，7月美國世界運動會拔河賽締造五連霸成就，9月荷蘭室外拔河世界盃也取得5金3銀1銅佳績。長庚與景美女中拔河隊合作，提供專業運動防護師支援選手參與國內外賽事訓練期間運動防護工作，補助選手出國參賽交通食宿費用。

空手道金牌選手辜翠萍，與長庚運醫團隊副主席王定中醫師及許維修醫師分享運動傷害與治療。她說，2019年底練習時左腳阿基里斯腱不幸斷裂，經嘉義長庚進行肌腱重建手術治療復健，2021年順利回歸競技舞台。

長庚2014年推動運動醫學整合照護計畫，集結骨科、復健科、中醫科、神經外科等10多個相關領域頂尖醫療專業人員及運動防護師，提供國內選手完善運動照護及防護，以及健康檢查、出國參賽的費用補助等，讓選手無後顧之憂全力競賽。近年向下扎根，到校園辦講座，提供運動傷害、防護、營養、心理、禁藥等共通性知識，針對學校運動員進行運動傷害初階評估，了解他們身體現狀及防護需求後進一步提供協助，也發掘許多年輕潛力選手。