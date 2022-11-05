飛南韓「CI148、CI149」航班突取消 苦主錯愕 華航回應了

隨著國境解封，悶壞了的台灣民眾，紛紛興奮規畫出國旅遊，訂好年底至明年春節的機票。但有網友昨在臉書抱怨，原本訂好華航明年2月初從南韓首爾回台灣的機票，卻遭無預警取消。對此，華航說，華航桃園往返首爾仁川航線，每日維持提供兩班服務，部分航班異動因旅運需求調整，將協助旅客簽轉至其他航班。

有網友昨天在臉書「韓國首爾‧自助旅行吃喝玩樂報馬仔」社團發文表示，本來預定好明年2月4日要從首爾回台灣的飛機，居然無預警被取消，讓她超級錯愕，「哭欸，連華航也說取消就取消」。

該網友貼出簡訊截圖，上頭僅寫道「親愛的旅客您好，您的班機已取消，造成您的不便我們深感抱歉」，卻沒有說明取消班機的原因。也有不少網友紛紛表示自己的班機也被取消，「華航似乎全面取消CI148、CI149」。

對此，華航表示，華航桃園往返首爾仁川航線每日維持提供兩班服務，部分航班異動係因旅運需求調整，將協助旅客簽轉至其他航班。