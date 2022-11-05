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施景中懇求放過他門診！實測網購平台「代掛號」收費、流程 台大長庚都有

聯合新聞網／ 綜合報導
網路代掛號盛行，讓台大名醫施景中喊請代掛公司放過他門診。 圖／ingimage
網路代掛號盛行，讓台大名醫施景中喊請代掛公司放過他門診。 圖／ingimage

醫院名醫診所一位難求，醫院限號制度實施多年，讓不肖業者嗅到了「商機」，代掛服務因此興起，只要在蝦皮平台輸入「代掛號」等關鍵字，就能找到頁面，台大婦產科醫師施景中對此也求「代掛號公司放過我門診」，實際到平台搜尋，不管是台大、長庚、國泰都有，價格落在300元左右。

施景中在臉書說，因為代掛公司搶名額，讓很多有醫療需求的病人掛不進來，只好把網路(語音)可以掛號的名額一直提高，但是網頁上的門診永遠都是額滿，但事實上看診人數還小於開放名額，一問之下，才知道很多人早早搶號佔名額，但看診前都取消了。

實際到蝦皮平台關鍵字打上代掛，就會出現如「代掛台大」、「代掛長庚」、「代掛榮總」等熱門搜尋詞，實際點進去頁面，賣家會請你先用私訊聯絡，提供需要掛號的醫生姓名、日期，以及身分證或病歷號碼等個人資料，接著賣家會進行排入掛號作業，等待掛號成功後再付款，價格約落在300元上下，還有分第一次掛號跟續掛。

評價中也有許多回饋，「很準時的幫我掛號，而且馬上通知有無成功訂到，收費很便宜」、「快速貼心的服務，讓我不知道何年才能掛上綻放曙光，讓心煩的人找到一絲的希望」、「家人臨時需要提前回診想掛號卻都額滿了，掛到號之後才需付費也令人安心，家人已經順利得到治療，非常感謝」。

不過施景中無奈自己成為代掛公司的噱頭，也感嘆要代購公司放過他，不少網友也留言呼籲，「取消累犯就列黑名單，禁止網路掛號」、「深受其害的我，永遠看不到醫生」、「真的還是把資源，留給真正需要的孕婦」、「蝦皮還有幫忙代掛號⋯請讓給真正需要的人吧」。

實際在蝦皮購物平台搜尋，有許多類似的代掛服務。 圖／取自蝦皮平台
實際在蝦皮購物平台搜尋，有許多類似的代掛服務。 圖／取自蝦皮平台
實際在蝦皮購物平台搜尋，有許多類似的代掛服務。 圖／取自蝦皮平台
實際在蝦皮購物平台搜尋，有許多類似的代掛服務。 圖／取自蝦皮平台

施景中 台大

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