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彰化伸港烏魚豐收 飼養成本上漲烏魚子也漲價
冬至前夕進入烏魚產季，彰化伸港鄉曾家村養殖業者今天抓魚取卵，是彰化縣最早收成的養殖烏魚，平均每尾烏魚超過3台斤，相當肥美，吸引消費者搶購，今年產地價烏魚子1斤1300元，烏魚殼1斤70元，價格都上揚，業者指出，今年什麼都漲，成本提高，烏魚價格也漲了。
每年冬季烏魚隨著親潮，從北向南洄游到較溫暖的海域產卵，伸港養殖業者灌進海水養殖，採收多數是3年齡到4年齡烏魚，一般在立冬前收成，曾姓養殖業者說，今天收成的烏魚約5千多尾有上萬斤重，都有4年齡，重量都介於3到4斤，收成不錯。
烏魚肉質鮮美、魚卵經濟價值高，被視為漁產中的「烏金」，業者指出，今年能吃的不能吃的都漲價，除了飼料，包括水車、馬達都漲價，成本增加不少，烏魚子秤斤賣現場賣1300元、大盤收購價1100元。
彰化縣議員賴清美每年也都打探曾家村烏魚收成的日期前往採購，她說，養殖烏魚1年才抓一次，伸港的鹽水魚塭烏魚鮮度不比海水中的差，現殺現賣「尚青」，不用宣傳消費者慕名而來，中盤商、餐廳及附近居民都會到產地搶購。
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