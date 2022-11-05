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呼吸道融合病毒在社區流行 藥師曝這款商品詢問度增

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
易麗珍說，呼吸道融合病毒正在社區流行，吸鼻器商品詢問度大增。記者沈能元／攝影
易麗珍說，呼吸道融合病毒正在社區流行，吸鼻器商品詢問度大增。記者沈能元／攝影

新冠疫情肆虐全國2年多來，兒童「免疫負債」問題浮現，流感、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌、副流感病毒等在社區流行。

指揮中心發言人莊人祥昨說，如流感輕症、肺炎鏈球菌、副流感病毒、呼吸道融合病毒不是法定傳染病，且僅有部分醫院通報，所以個案數都會低估。

他表示，藥師於第一線觀察，近期呼吸道融合病毒正在社區流行，許多小朋友遭到感染後，可能出現濃鼻涕症狀，但年齡太小的病童還無法自行擤鼻涕，需要吸鼻器協助，以致吸鼻器詢問度大增，買氣增加1至2成。

莊人祥說，目前為今年第44周統計，前兩周第42及43周的流感輕症、肺炎鏈球菌、副流感病毒、呼吸道融合病毒通報數都差不多，第42周（10月16日至10月22日）統計，流感病例194件，肺炎鏈球菌80件，呼吸道融合病毒386件，副流感病毒19件，其中副流感會低估；第43周（10月23日至10月29日）流感有191件，肺炎鏈球菌103件，呼吸道融合病毒370件、副流感病毒18件，除肺炎鏈球菌升高外，其餘3個確診病例都是持平或下降，這部分還要觀察第42周是否就是高峰。

禾馨醫療兒科醫師陳映庄則說，隨著步入冬天後，氣溫愈來愈低，病毒傳播力愈來愈強，且大家喜歡待在室內的密閉空間，無形中增加感染風險，其中，當小朋友感染呼吸道融合病毒後，可能出現可能出現鼻塞、濃鼻涕症狀，而年齡太小的病童還無法自行擤鼻涕，就需要吸鼻器的協助，且同時要保持空氣濕潤，避免鼻腔粘膜腫脹，因此也可使用氣霧機，讓病童可以吸一些濕潤的冷空氣，但切忌不要使用熱水蒸氣等濕熱空氣，避免鼻腔粘膜更為嚴重腫脹，反而更不舒服。

藥師易麗珍說，近期呼吸道融合病毒正在社區流行，許多小朋友遭到感染後，可能出現鼻塞、濃鼻涕症狀，而年齡太小的病童還無法自行擤鼻涕，就需要吸鼻器的協助，受到病毒流行影響，藥局內吸鼻器詢問度大增，買氣增加1至2成，家長會依不同需求及經濟狀況選擇不同產品。

流感病毒 肺炎

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