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網路代掛號...顯示額滿實到21人 台大施景中籲：請放過我的門診

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網路代掛號盛行 顯示額滿實到21人 台大施景中：請放過我的門診

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
施景中說，因有醫療需求的病人掛不進來，他只好把網路（語音）可以掛號的名額一直提高。但網頁上他門診永遠都是額滿，事實上，他下周二看診的總人數也只有21人，還小於開放的名額。本報資料照片
施景中說，因有醫療需求的病人掛不進來，他只好把網路（語音）可以掛號的名額一直提高。但網頁上他門診永遠都是額滿，事實上，他下周二看診的總人數也只有21人，還小於開放的名額。本報資料照片

醫院名醫門診掛號一號難求，本報日前率先揭露，醫院限號制度實施多年，代掛應運而生，蝦皮平台更只要輸入「代掛號」等關鍵字，眾多賣家搶奪市場，祭出「成功再付款」、「台大網路代掛號199元、長庚網路代掛號170元」等優惠方案。台大婦產科醫師施景中昨在臉書分享，「請那些代掛號公司，放過我的門診吧。」

施景中說，因有醫療需求的病人掛不進來，他只好把網路（語音）可以掛號的名額一直提高。但網頁上他門診永遠都是額滿，事實上，他下周二看診的總人數也只有21人，還小於開放的名額（不過電腦上還是額滿狀態）。

施景中說，打電話去詢問資訊室，得到的答案是許多人早早搶了號占了名額，但看診前都取消了。每周都是這樣，猜也知道是什麼原因。如果真的有看診需求，只好請各位當天現場掛號（還保留6個名額），不然就是透過台大的星月計畫，許多有合作的診所或醫院，都可以直接透過轉診系統掛號。

施景中想起當實習醫師時，外派輪流到花蓮慈濟醫院，明明就一票難求，但車上就是一堆空位沒人坐。可能老天要他閒閒沒事也說不定，再沒產婦可以看，他乾脆出國去玩吧。

施景中臉書分享文章至今10個多小時，按讚人數已有3700多人，150多則留言，臉友留言，「這些代掛公司真的很惱人，讓真正有需求的人未能及時就診、延誤病情」，「真的還是把資源，留給真正需要的孕婦」，「這樣會排擠掉有真正需求的人，好惡質喔」，「希望『真正』有醫療需求的人都掛得到號」。

施景中 台大 醫師

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