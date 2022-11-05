周末北部、東部濕冷 好天氣要等到下周三

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，預期白天北部的雲量仍偏多，接近北海岸、東北角、北宜山區的地區仍有降雨，白天高溫僅21-23度，感受較濕冷。

桃園台地以南到台中雲量相對較少，柯聿寧說，但已經有些水氣、雲系從海峽南部逐漸北上，今天下半天整體雲量都會增多，中南部有局部短暫雨的機會。

明天東北季風稍減弱，柯聿寧說，台灣東方轉為高壓迴流、偏東風的環境，除了迴流帶來更多的水氣，海峽也持續有水氣移入西半部的狀況，雖然台灣東西兩側雲系發展的機制不太一樣，但都讓整體的天氣不太穩定，預期明天下半天開始東半部的降雨會再逐漸增多，西半部仍有短暫雨的機率，不過雨勢相對較小，以飄雨或小雨為主。

柯聿寧說，下周一、周二中國沿岸仍有較多水氣，西半部在高壓迴流的環境下溫度會持續回升，但仍然可能受到西邊的水氣移入影響，雲量較多，不排除有零星短暫雨的機會。

下周三後台灣西側的水氣減少，西半部的天氣才會比較穩定下來，柯聿寧說，而東半部除了受到高壓迴流的水氣影響，下周一到周三台灣東方逐漸有低壓波動發展，將會使得東北部的降雨更明顯，除了累積雨量容易達到大雨等級以上，也有短延時強降雨的機會。

柯聿寧表示，今年夏末到秋季東北部地區受到颱風外圍環流、東北風異常降雨、共伴效應等事件影響，累積下來的雨量非常多，以宜蘭西帽山測站來看，9-10月的雨量就有5847毫米，從今年1月到今天的累積雨量也超過1萬毫米。預估短期內這些地區還是有比較明顯的降雨，山區或邊坡發生落石、坍方的機會高，仍建議減少前往附近地區，行經相關路段時務必要留意路況。