北部濕冷 低溫下探16度 吳德榮：下周三天氣好轉
今天東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣附近水氣多，大台北、東半部有局部雨，桃園有零星飄雨的機率；新竹以南為多雲時晴的天氣、山區偶有小範圍短暫雨。
東北季風影響，中央氣象局發布大雨特報，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石。
吳德榮表示，明天水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南多雲時晴，山區午後偶有小範圍短暫雨的機率。
吳德榮說，今、明兩天北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適早晚涼冷，今晚、明晨北台平地最低氣溫仍在16度左右。今天北部16至23度，中部18至28度，南部19至29度，東部17至28度。
吳德榮說，下周一大台北東側、東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲。下周二水氣略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。
下周三天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。他說，下周四、周五水氣略增，大台北、東半部有局部雨。下周一至周三，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，白天北舒適南微熱、早晚涼。
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