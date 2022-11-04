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聯合國氣候變遷會議6日埃及舉行 TVBS、願景工程與聯合報合作報導

聯合報／ 台北訊
全球矚目的第27屆聯合國氣候變遷會議（The 27th Conference of the Parties,  COP27）於11月6日至11月18日埃及舉行，預計將有來自各國的上萬名代表共同參與。圖擷自第27屆聯合國氣候變遷會議深度專題
全球矚目的第27屆聯合國氣候變遷會議（The 27th Conference of the Parties,  COP27）於11月6日至11月18日埃及舉行，預計將有來自各國的上萬名代表共同參與。圖擷自第27屆聯合國氣候變遷會議深度專題

全球矚目的第27屆聯合國氣候變遷會議（The 27th Conference of the Parties,  COP27）於11月6日至11月18日埃及舉行，預計將有來自各國的上萬名代表共同參與。TVBS長期關注氣候議題，這次也和願景工程基金會、聯合報合作，透過即時連線、現場報導，以及深度專題，共同了解氣候變遷會議最新發展和對全球的影響。

TVBS新聞部副總詹怡宜表示：「此峰會將是觀察世界各國能否達到承諾，展開行動的重要會議。台灣與全世界都該共同關注淨零減碳的一致目標。這次我們與願景工程、聯合報合作，共同擴大跨媒體影響力，是很特別的合作模式。我相信媒體合作本身，也是朝向減碳目標邁進的具體行動之一」。

TVBS這次成為COP27合作夥伴之一，對此，願景工程基金會執行長羅國俊表示：「淨零碳排是全球的共識，需要跨國和跨領域的合作。願景工程基金會基於SDG17多元夥伴關係的理念，此次採訪COP27，除了由願景工程與聯合報合組五人採訪團隊，更得到跨媒體的支持，TVBS參加COP27新聞合作計劃，共同成為氣候倡議夥伴。」

TVBS除了會與氣候峰會現場的願景工程與聯合報記者，固定於56台TVBS 《Focus全球新聞》視訊連線之外，也會和參與COP27專家學者如台灣氣候聯盟秘書長彭啟明、中央大學教授李河清等人連線，共同分析會議重要發展和議題。TVBS英語新聞《Taiwan News》也會投入報導，向全球讀者介紹台灣因應氣候變遷上所作的努力。

過去曾多次參加氣候變遷會議，長期採訪國際氣候新聞的新聞部副總監楊樺表示：「氣候變遷造成全球性災害，已經愈來愈嚴重。台灣身為國際社的一份子，新聞媒體更應該要合作關注會議的發展，也要能從環境教育和永續教育的角度，增加更多建設性報導」。

TVBS除了會製作CNBC、ABC、韓聯社等獨家合作夥伴的氣候新聞，同時也會採訪如友善種子執行長王書貞，在基隆和平島推動環境教育等新聞專題，希望以這些國際倡議，在地行動的新聞報導，以及與聯合報、願景工程基金會跨媒體合作的新模式，從國際現場到台灣議題，電視新聞和數位媒體的連結，全力拓展氣候變遷永續發展的新聞議題，增加TVBS的氣候變遷議題於全球的影響力。

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氣候變遷 願景 減碳

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