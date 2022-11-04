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台印度簽署備忘錄 促進傳統醫藥領域合作

中央社／ 新德里4日專電

台灣與印度今天首次簽署傳統醫藥合作備忘錄，以促進雙邊傳統醫藥研究、產業及人員的合作。衛福部形容這是雙方開創未來合作的里程碑。

根據衛福部的新聞稿，「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會傳統醫藥合作瞭解備忘錄」是由駐印度代表葛葆萱與印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）在新德里簽署，衛福部中醫藥司司長黃怡超見證。

衛福部新聞稿說，這份備忘錄是在外交部、經濟部與衛福部共同努力下完成簽署，是對台印度雙方未來合作開創具有重大意義的里程碑。

在這份備忘錄的架構下，衛福部將與印度傳統醫藥部共同推動雙方傳統醫藥管理機構、學術研究機構、醫院及非政府組織的友好關係與合作，增進傳統醫藥研究、產業、專家與相關資訊的交流，互邀參與國際性傳統醫藥活動。

新聞稿說，印度傳統醫學與台灣中醫藥皆強調以人為中心的照護，雙方期望藉由簽署合作備忘錄，建立未來長久及友好的合作關係，相互瞭解彼此傳統醫藥的優勢與機會，並攜手促進全民健康福祉及產業發展。

衛福部中醫藥司及中醫藥研究所目前約有10人正與經濟部次長陳正祺在印度訪問。

印度 衛福部 中醫

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