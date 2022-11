獲美妝界奧斯卡6大獎 Gaia Torah奢華面膜攻貴婦市場

2018年成立於美國加州Gaia Torah團隊花費10年研究,開發出0添加、0汙染、0負擔、0酒精,一片價值120美金至160美金的「The one for love唯一至愛」面膜系列,以及「Mars 抗菌系列Hero’s Come back」等共6項產品,日前7月榮獲「美妝界奧斯卡」比利時Monde Selection專業評審團給予金獎、銀獎肯定。

團隊的努力,讓長期致力於公益活動,現代婦女基金會董事長潘維剛相當感佩,擔任Gaia Torah亞太區品牌代表,也非常感謝Gaia Torah將產品2%收益捐贈現代婦女基金會,一起為公益努力,珍愛地球、珍愛生命。

潘維剛表示,Gaia Torah為致力開發0汙染、0負擔、0添加,一滴防腐劑都沒有,絕對純天然產品,即便困難到一度想放棄,但仍然堅持實現理想,終於今年7月,辛苦研發出的產品立即獲得Monde Selection六項大獎肯定。 潘維剛強調,Gaia Torah秉持珍愛地球、珍愛生命的理念,非常支持公益活動,願意把產品的2%,捐給現代婦女基金會。基金會2006年就是國家公益獎的得主,長時間在做婦女保護工作,幫助受暴弱勢婦女,因此非常感謝這團隊。希望在未來社會公益路上,結伴同行。

發表會現場也讓模特兒直接敷上面膜,完整呈現「The one for love唯一至愛」面膜系列的服貼、緊緻效果。2012年一群鑽研草本植的學者專家聯手,致力研發100%天然有機草本植物的產品。2018年成立Gaia Torah 團隊。經過多年試驗,終於研發出100%天然、有機草本植物「The one for love 唯一至愛」面膜系列,及「Mars抗菌系列 Hero’s Come back」,並獲得「美妝界奧斯卡」世界評鑒權威專家比利時Monde Selection肯定,也獲得SGS認證。

Gaia團隊表示,5款面膜無論本體或是包裝,都是環保材質。面膜成分為100%純天然Herb草本植物,包括千年艾,且創新「一敷全顧」,敷一次就能打開身體穴位,做到調理效果。面膜本身還可溶於水,對於環境、水質不會造成汙染,一片價值高達120美元至160美元,給予貴婦級「輕奢護理」全新視野。

延續環保、天然理念,Gaia團隊也邀約知名台灣伴手禮品牌「日出」跨界合作。就是看準「日出」產品包裝皆為環保素材,結合Gaia希臘神話中「大地之母」概念,為5款面膜激盪出獨一無二品牌形象、包裝視覺,取名「The one for love唯一至愛」,提醒使用的人們,愛護獨一無二的自己、珍愛孕育生命的地球。

「The one for love唯一至愛」面膜分別是「Hera Hydrogel Mask for Face & Neck 希拉至愛臉頸面膜」、「Demeter Lady’s Hydrogel Mask 迪密特至愛面膜」、「Hathor Hydrogel Neck Mask 哈索爾至愛頸膜」。這3款面膜獲得Monde Selection金獎肯定。

另「Gentlemen’s Hydrogel Mask 亞倫格林男仕至愛面膜」、「Horus Hydrogel Eye Mask 荷魯斯至愛眼膜」,2項產品也榮獲銀獎肯定。

有鑑於新冠疫情全球爆發,團隊也研發出100%天然草本植物0酒精、抗菌效果高達99.9%的,同樣獲得SGS認證的「Mars抗菌系列 Hero’s Come back」,包含抗菌乾洗手凝露、抗菌口罩噴劑。取自希臘戰神「Mars」的形象,讓戰神與人們並肩一起,戰勝疫情。