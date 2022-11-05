立冬進補這樣吃！網友熱議7大「暖身食物」排名出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「立冬進補食材」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的冬季7大進補食材排行。

隨著入冬後氣溫降低、早晚溫差大，許多人開始出現手腳冰冷的困擾，有營養師建議除了加厚衣物，也可透過「吃」調節，藉由攝取一些溫熱性質的食物，讓身體自帶暖爐，從內暖到外。

「白蘿蔔」平衡進補不上火 「鹽烤橘子」止咳化痰又好吃

▲冬季TOP7進補食材 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「立冬進補食材」的相關討論，以「堅果」聲量最高，有營養師分享「堅果含有許多好油脂，可以幫助調節生理機能，是營養界的心頭好」，許多民眾回應「冬天容易餓，都吃比較健康的堅果當零食」，也有不少上班族說道「最近天氣比較冷，下午就會去泡一杯堅果飲」、「堅果有顆粒，比較有飽足感，又不會像喝其他飲料那樣有罪惡感」，表示在天冷時來杯暖心又暖胃的堅果飲，是上班的小確幸之一。

相較於性質溫熱的堅果，「白蘿蔔」屬於較為涼性的食物，有中醫師解說「在冬天，往往會較平時攝取更多的肉類來增加身體的熱量，因此反而需要搭配一些涼性的食物，否則容易過度進補。」，表示民眾不需擔心冬天吃白蘿蔔會使得身體過寒；而針對性質同樣較涼的「橘子」，則建議「加熱吃，反而有止咳化痰的效果」，就有網友推薦「可以試試鹽烤橘子」，創新吃法引起熱烈討論，紛紛留言回應「記得小時候感冒，我媽都會用烤箱烤橘子給我吃」、「好酷，明天來用氣炸鍋做做看」。

另一方面，冬天也是吃肉好時節，許多民眾表示「羊肉爐、牛肉湯、麻油雞根本已經成為冬天的代名詞」，更有網友於Dcard舉辦「第一屆冬季進補霸主」，其中「羊肉爐」與「麻油雞」順利進入決賽，引起廣大迴響，留言像是「每次冬天，羊肉爐店一開就爆滿」、「羊肉爐加藥膳是真理」，此外，最近知名連鎖速食店推出的「麻油紙包雞」也備受關注，網友紛紛表示「吃完全身都暖起來了」、「冬天出紙包麻油雞太香了吧，這一定熱賣」。

冬季雖然是適合進補的季節，但還是要注意食材的用量，並掌握少油、少鹽和少糖的原則，不然過度進補反而會對身體造成負擔喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》