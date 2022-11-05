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對抗失眠可以這樣吃！網友熱議的8大助眠食物一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
對抗失眠可以這樣吃！ 網友熱議的8大助眠食物一次看。 圖片來源/unsplash
對抗失眠可以這樣吃！ 網友熱議的8大助眠食物一次看。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「助眠食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的八大助眠食物。

躺在床上老是翻來覆去睡不著，起床看鬧鐘竟然已經凌晨三點半！你是否也曾擁有過無法入睡的經驗呢？有些人會選擇服用保健食品或安眠藥來協助入睡，若擔心藥物對健康產生影響，那就不妨試試以下網友熱議的助眠食物來緩解失眠症狀吧！

網推一杯溫「牛奶」更好入睡 「香蕉」可促進褪黑激素

▲網友熱議八大助眠食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲網友熱議八大助眠食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「助眠食物」的相關話題討論，可以發現「牛奶」最受到網友們的熱議，牛奶豐富的維生素B群可以幫助調節生理時鐘，就有網友在討論區表示自己一直以來都很淺眠，一點點聲響就會醒過來，想要請益改善睡眠品質的方法，即引來不少回覆如「有時候睡不著真的吃點東西輔助一下，例如喝牛奶」、「睡前喝一杯溫牛奶，試一試很有效」、「睡前一定喝一杯溫牛奶」等建議。

而聲量第二的「香蕉」亦備受網友們討論，香蕉富含維生素B6、維生素C、鉀、鎂等礦物質，能幫助褪黑激素形成。有網友就提到「多吃香蕉，睡前少喝茶，做一些伸展操」、「香蕉有色胺酸幫助睡眠也能遠離焦慮」等。

另一方面，平民食材「雞蛋」也是許多網友熱議的助眠食物，雞蛋中的色胺酸可以幫助製造血清素、褪黑激素，讓身體放鬆、幫助入睡。便有網友分享個人經驗，表示「雞蛋減少中斷睡眠，或夜間醒來的次數」，或提到「雞蛋、堅果、燕麥等，都同時含有色胺酸及維他命B6」。此外也有營養師分享，早餐攝取雞蛋，身體就會自然在14個小時後開始分泌褪黑激素，協助安眠。

養成好的睡眠品質對人體免疫系統相當重要，想要改善慢性失眠，除了養成良好的作息之外，不妨從日常飲食中著手，嘗試看看上述的飲食建議喔！

觀看原文→https://reurl.cc/gQ8ggL

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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