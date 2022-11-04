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呼吸道融合病毒感染下降 指揮中心：需觀察是否已到高峰

聯合報／ 記者沈能元許政榆陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

冬季病毒活躍，今年又同時受到新冠及流感病毒雙重威脅，指揮中心發言人莊人祥說，冬季呼吸道病毒中，流感重症屬於法定傳染病，但其他的流感輕症、肺炎鏈球菌、副流感病毒、呼吸道融合病毒都不是法定傳染病，且僅有部分醫院通報，甚至副流感病毒檢驗僅有少數醫院進行，所以檢驗數都會低估。目前為今年第44周統計，前兩周第42及43周的流感輕症、肺炎鏈球菌、副流感病毒、呼吸道融合病毒通報數都差不多，而第43周已有稍微下降，這部分還要觀察是否第42周就是到達高峰。

莊人祥說，第42周（10/16－10/22）統計，流感病例194件，肺炎鏈球菌80件，呼吸道融合病毒386件，副流感病毒19件，其中副流感會低估；第43周（10/23－10/29）流感有191件，肺炎鏈球菌103件，呼吸道融合病毒370件、副流感病毒18件，除肺炎鏈球菌升高外，其餘三個確診病例都是持平或下降，這部分還要觀察第42周是否就是高峰。

面對流感及新冠病毒雙重威脅，目前輝瑞藥廠研發新冠、流感二合一疫苗，如果上市通過審查後，指揮中心會考慮進貨嗎？而疫苗研發是以mRNA疫苗或次蛋白疫苗，哪一個比較容易融合？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，包括輝瑞、莫德納或Novavax二合一疫苗都是建立在他們自己的平台，如果原本的新冠疫苗為mRN疫苗，而若要加入流感，也是會採用mRN疫苗，但現在沒有看到屬於mRNA的流感疫苗，因此新的流感疫苗必須看安全性、有效性再來進行論斷，如果疫苗可以上市通過審查，就會提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論要不要納入公費或自費對象。

流感病毒 流感疫苗 肺炎 莊人祥

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