「2022國際書展暨蔬食博覽會」 5日起在佛陀紀念館盛大登場

「2022國際書展暨蔬食博覽會」5日起至13日將佛光山佛陀紀念館盛大舉辦，今年以「我的地球 我來關懷Ⅱ」為主題，呈現「國際書展・文學力動」、「在地蔬活・食指大動」、「心靈奇遇・感官撼動」、「淨零願景・綠色行動」4大亮點，鼓勵大眾讀好書、食好蔬年預估將有2200名師生共赴盛會，享受書香與蔬香。

高市府與佛光山佛陀紀念館共同主辦的國際書展暨蔬食博覽會今年邁入第10年，活動將於明天登場，佛光山常務副住持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師及市府副祕書長張家興今早共同在市府四維行政大樓，宣布活動起跑。

慧傳法師表示，佛光山自2013年首辦國際書展，結果書商來到南部竟賺不賠，打破南部文化沙漠之名，星雲大師了解此因緣，隔年再增設蔬食展，導入環保救地球概念，兩年前碰上疫情，雖改為線舉辦，仍維持成效。

慧傳法師也以佛教中的「段食・觸食・思食・識食」四哲理說明佛光山主辦國際書展及蔬食博覽會理念，指教育就是要透各方嘗試，讓孩子的心靈得到啟發，佛光山卯足全力持續辦展，即希望大家能吃出健康，也透過讀好書，好的思想內化到深層意識，化為良善行為。

今年書展暨蔬食活動規畫文學力互動文學展、雲水書坊-行動圖書館、大樹下故事屋、佛教海線絲綢之路新媒體藝術特展、機構木偶奇遇記特展、高雄市特教生藝術創作聯展、臺灣特技團雜技、台北新劇團京劇演出、名家講座、藝「述」家—海峽兩岸少兒美術大展精選展、中華民國第53屆世界兒童畫巡迴展等。