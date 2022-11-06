吃多喝多尿多體重卻一直降？網熱議這7大糖尿病前兆要小心！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「糖尿病」相關話題，帶您了解有關網友關心的7大糖尿病前兆有哪些。

糖尿病又被稱為現代文明病，過去有研究指出，台灣每10個人之中，就有1人患有糖尿病，不僅位居亞洲之冠，而且新增個案有逐漸有年輕化的趨勢。罹患糖尿病除了伴隨虛弱、疲憊等症狀外，也可能造成心血管、腎臟等器官病變，可謂是隱形殺手，究竟糖尿病有哪些前兆呢？

「三多一少」檢測糖尿病 吃多、喝多、尿多體重卻減少要注意

▲ TOP7糖尿病前兆 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「糖尿病前兆」的相關話題討論，許多網友認為，最常見的糖尿病判斷方式就是「三多一少」，也就是「吃多、喝多、尿多、體重減少」。而在「吃多又易餓」方面，討論區有人就分享，在中年發福以後，有一陣子經常覺得飢餓，「吃多喝多尿多，但體重卻減少，看醫生結果已經糖尿病」，也有人說早餐才剛吃完就感到飢餓。此外，如果還伴隨「容易疲勞」症狀，也可能是糖尿病找上身，有網友說自己三十出頭的時候確診第二型糖尿病，特徵是常常「自覺疲憊及倦怠」，也有留言同意表示「我爸爸糖尿病，身體易累，時常覺得口渴」，另外也有人提到「飯後疲倦」也要注意是否有可能是血糖出問題。

另外，「體重不正常減輕」也是網友常提及檢測糖尿病的指標之一，網友就指出，異常持續掉體重，請趕快去看醫生，「可能是長期血糖不穩導致糖尿病」，也有人提醒，糖尿病有可能變瘦或變胖，「只要沒改變平時的飲食跟運動習慣，體重驟降或遽升，都是身體出了一些狀況」、「警覺性要高，趕快找時間去看家醫科」。

而糖尿病前期的病徵還有「傷口不易癒合」、「喝多又常口渴」、「頻繁上廁所」、「視力模糊」等症狀。像是網友就提到，「糖尿病造成水腫腳痲、傷口難好、牙齦出血、老是想喝水、一直想尿尿」，「糖尿病前期也有可能小腿前側有色斑，及難以癒合的傷口」，也有人說，「我同事才45歲也糖尿病，視力模糊，大家真的要忌口多運動」。

糖尿病前兆並不明顯，許多患者往往在檢測血糖或是健康檢查後，才發現自己原來罹患糖尿病，因此平時大家可以依照上述網友提到的「三多一少」或其他症狀來判斷，多多注意自身健康狀況！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》