冷天氣房間發霉怎麼辦？除濕機讓你「霉」煩惱

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「除濕機」話題近三個月的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大除濕機品牌，以及四大除濕機選購因素有哪些。

台灣多雨的氣候使得空間多容易潮濕，連日陰雨綿綿的情況導致居家環境濕氣重，衣服怎麼晾也晾不乾，發霉問題不斷，因此於屋中備一台除濕機，是許多人用來調節屋內濕氣的方式，而市面上的除濕機品牌這麼多，究竟哪些是網友們的最愛，選購時又多會考量哪些因素呢？

網推「LG」價格反應在產品細節上 「日立」高CP值備受熱議

▲ TOP5 除濕機品牌 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於除濕機品牌的相關討論，可以發現聲量前三名分別為「LG樂金」、「HITACHI日立」以及「Panasonic國際牌」。聲量第一名的「LＧ樂金」雖然價格上相較於其他品牌稍微昂貴，但產品品質普遍獲得社群討論區網友的認可，就有購買LG的網友表示「LG做工質感較佳，晚上集水桶會發光滿美的，倒水時取下很順手」、「雨季就是要不關機全日開下去，好用到LG已經買三台了」。另外，LG的滾輪與水箱設計等產品細節亦獲得不少網友的讚美，如「大推LG非常好推移動很方便不笨重」、「LG的滾輪很好滾，水槽非常好拉出來」等。

位居第二名的「HITACHI 日立」則是以高CP值形象擄獲網友們的芳心，其中網友認為「日立台灣製比較安心，CP值高」、「日立冷氣跟除溼機是台灣生產，而且是唯一日系品牌台灣生產，CP值高」、「日立好品牌，很實用」等佳評。另外也有網友提及，若需要搬動除濕機的話，日立的電線可以收納進機身移動，是相當便捷且貼心的設計。

而「Panasonic國際牌」，網友多針對其「省電、安靜」功能給予正面評價，就有人說道「國際牌的都沒有聲音，除濕力又強」、「國際牌我是放房間，睡覺開也不會吵」，此外，家裡有養寵物的網友更推薦「國際牌安靜除濕又有除臭抗菌功能，除味特別有感」。

除濕機「一機多用」受到網友歡迎 「節能家電補助」獲高關注

▲ TOP 4 除濕機購買因素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在除濕機的四大選購因素中，「價格優惠」成多數網友關心的焦點，就有網友提及「如果選購進口的日系機種，因為其壓縮機運轉較穩定，但價格相對較高」，且「知名品牌較注重售後服務」，表示自己寧願花錢買保障。此外針對除濕機的「功能效用」有網友談及「租屋空間不大，希望能夠一機多用」、「除濕機兼顧空氣清淨機可以抑制過敏原」，顯見多功能、能達到一機多用的機型備受網友歡迎。

另外，網友也會挑選有政府補助「節能家電」，能有效「省電節能」的機型，如「除濕力越強的除濕機耗電量就越大，直接選擇有一級節能標章的機種」。另外台電也於粉絲專業上分享，除濕機不是挑選越大台效率就越好，建議大家還是需依照每平方公尺的「空間坪數」進行選購，引起不少社群共鳴。

台灣秋冬天氣濕冷，如果你也有購入除濕機的打算，卻又不知該如何挑選的話，不妨可以參考上述網友們的分享，解決居家潮濕問題！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》