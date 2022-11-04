文化遺址融科技 「透視礦山」探虛實 本山五坑風華再現

新北市黃金博物館今推出全新礦坑虛、實體驗，新啟用的大地館引入5G數位科技，規畫VR虛擬沉浸式坑道體驗，還有10公尺長的互動投影牆可進行互動遊戲。另本山五坑歷經近1年坑道修繕，也重新啟用開放，風華再現。

文化局長龔雅雯表示，大地館啟用導入5G前瞻科技、思考永續環境議題，呼應新北市推動智慧城市的重要策略。今年與文化部合作，推出「透視礦山-深入坑道」VR體驗以及「流金拾光」沉浸式的互動投影，不僅提升博物館整體參觀質感，也開啟坑道體驗的新模式。

市府先前投入近2000萬元經費進行坑道修復的本山五坑，現今修復有成，也重整坑道外部300公尺的軌道舖面，多位曾任礦工的耆老參與修復，讓虛擬的地下坑道與實體的本山五坑互為表裡，傳遞礦山內部不再復見的珍貴影像。

黃金博物館長謝文祥表示，本山五坑近年有碎石崩落現象，影響遊客安全，博物館借重老礦工們的修復技術，歷經近1年的坑道修繕，重新對外開放。

五坑坑道內仍保有俗稱「牛條仔」的相思木結構，目的在於強化坑道的結構安全，再加上矽塑樹脂、鋼構補強，可以讓民眾安全探索金礦坑道的真實樣貌。

大地館除了5G體驗外，1樓與3樓還設有多款在地礦石造型的藝術裝置、地底下礦脈分布模型、地質多樣性影片、15件在地岩礦石，以及與國立台灣博物館合作製作的15件蕨類標本等開放參觀。