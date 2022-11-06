你也想挑戰自我嗎？網友盤點十大熱門極限運動

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「極限運動」相關話題，帶您了解網友熱議的十大極限運動體驗排行。

極限運動是指危險性較大，且對技巧與體能需求較高的運動項目。對於熱衷極限運動的人來說，刺激的運動能豐富人生、增加閱歷，並看見自己的潛能。網路上就有許多網友分享自己體驗極限運動的心得，快來看看網友的經驗與感想吧！

「滑板」飆出新熱度！立式單槳衝浪「SUP」成潮流

▲ 網友熱議TOP10極限運動體驗 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「極限運動」的相關話題討論，可以發現多數網友對「滑板」這項運動相當感興趣。日前有熱愛滑板的民眾就分享「在滑板上有自由的感覺」，並表示雖然初學時經常跌倒，但在不斷嘗試中找到平衡，就能享受到「莫大的成就感與滑板的樂趣」。近年滑板文化在台灣蔚為風潮，而滑板類型又可以分為技術板、長板、交通板與電動滑板，就有網友因為想學滑板而發文提問「初學者該如何選擇滑板？」引起許多經驗豐富的滑板玩家留言回應「要玩花招選技術板」、「如果預算有限可以選擇現成滑板，但客製滑板會更貼合你的需求」。

而同樣備受關注的「衝浪」也是十分熱門的極限運動之一，許多衝浪好手都渴望著「駕馭海風」、「馳騁浪花」，並認為這個運動迎浪而上的精神，象徵積極面對挑戰的人生態度。也有網友不藏私的分享台灣適合衝浪的景點，例如「新北福隆海灘」、「宜蘭烏石港」、「台東金樽漁港」與「墾丁佳樂水海灘」等地區，都匯聚著來自各地的衝浪好手，可以相互交流經驗、切磋技巧。

除此之外，最近台灣的立式單槳衝浪盛行，也就是許多網友在限時動態與社群網站上打卡發文的「SUP體驗」，其結合了衝浪與帆船滑行的概念，衝浪者只需要拿著槳站在板上滑行，就能拍出與湛藍海洋交融的唯美照片。然而這種看似簡單的運動，其實需要極佳的平衡感，並且要不斷划槳衝浪，是相當燃脂的海上運動，有網友就發文表示「很有趣，但回家手臂超痠痛的」、「可以事先吃暈船藥，也要做好防曬」，並提醒民眾注意安全不要逞強。

極限運動是人在與自然融合中，不斷挑戰自我，感受生命極致綻放的過程。如果你也想挑戰極限運動，不妨多參考別人分享的經驗，也記得確保現場安全措施是否完善，以及行程當天的精神狀態，才能擁有美好又刺激的極限運動體驗。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》