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阿里山鐵道行1600元/人 林務局邀您入山「森林療癒」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
全台最盛大的「2022台北國際旅展」於11月4日至7日在南港展覽館一館舉辦，農委會林務局籌劃「國家森林館」，以「千森萬尋」策展概念熱鬧登場。圖／林務局提供
全台最盛大的「2022台北國際旅展」於11月4日至7日在南港展覽館一館舉辦，農委會林務局籌劃「國家森林館」，以「千森萬尋」策展概念熱鬧登場。圖／林務局提供

全台最盛大的「2022台北國際旅展」於11月4日至7日在南港展覽館一館舉辦，農委會林務局籌畫「國家森林館」，以「千森萬尋」策展概念熱鬧登場。

農委會林務局局長林華慶表示，台灣是座森林島嶼，超過六成土地為森林所覆蓋，且山脈縱貫島嶼中央，很容易觀察豐富野生動植物生態，發展友善自然永續旅遊是林務局持續努力的方向，而選擇負責任的旅遊方式、永續性的生產與消費，民眾可增加與森林的多層次連結。

「國家森林館」推出以「森林療癒、生態探索、永續旅遊、人文對話」四大理念為主訴求之森林遊程，隨著邊境解封、疫情趨緩，國人外出旅遊意願大幅提升，森林育樂場域也做好準備迎接國內外遊客，邀請大家走入山林享受美好靜謐，回到樹木香氣與自然天籟的懷抱。

林務局以四大主題串起38條廣受國人喜愛的遊程，並推出多項優惠。本次主推人氣不墜的《憑山俯海》阿里山林鐵旅程優惠價1600元/人，廣受好評的《奧萬大及合歡山三日輕鬆遊》優惠價9900元/人，還有最好康的《森息大雪山2日遊》2人報名，現折1000元等，歡迎民眾踴躍購買。

農委會 阿里山

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