台酒喜兔迎春 酒香年菜星級美味

※ 提醒您：食用含酒料理，請勿開車！

團圓時分，台酒「喜兔迎春」酒香年菜滿滿一桌好料，是凝聚家人的焦點。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：食用含酒料理，請勿開車！

癸卯兔年腳步快，1月21日就是除夕了，不少年菜已經大秀菜式預備搶進預購市場。口碑人氣推薦的台酒「喜兔迎春」八珍玉食組酒香年菜，八道都是星級美味，只需要簡單復熱就可以嚐到總舖師廚藝，闔家團圓「煮」廚輕鬆快速上大菜，省下來時間好好享受團聚的溫馨。

吃過台酒酒香年菜的都會推薦，隔年立馬鎖定預購情報，口碑爆棚的名菜不能少、經典菜色一定要，還要變化增添新鮮話題，這就是台酒酒香年菜魅力所在。

「喜兔迎春」八珍玉食組八道酒香年菜，有海味街富貴極品佛跳牆、海味街酒香土魠魚炊粉、酒香麻油猴頭菇、綜合香腸，台酒嚴選海味街紹興芋香臘味飯、酒香牛樟芝雞湯、義式香草肋排、酒香XO干貝醬海陸雙燴，八道料多味美的澎湃大菜，人多滿滿一桌吃得過癮，小家庭則可以鎖定小套餐，有海鮮有肉品、主食夠分量、湯頭一極棒，搭配一點蔬菜就是色香味營養俱全，是便利首選。

在家就能吃到無敵美味的「台酒嚴選海味街紹興芋香臘味飯」，真的好幸福。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：食用含酒料理，請勿開車！

酒香年菜當中的台酒嚴選海味街紹興芋香臘味飯，復熱上桌馬上聞到濃郁飄香的氣味，特選香Q長糯米拌入秘製特調醬汁蒸炊，上頭鋪滿台灣芋頭、香菇、臘腸和肝腸，多汁卻不油膩，在家就能吃到神複製的正宗港式料理臘味飯，大讚幸福啊！

台酒酒香牛樟芝雞湯則是兼顧養生的湯品，有台灣森林中紅寶石美譽的牛樟芝和整隻土雞、雞高湯一同熬煮，再加入紅棗、枸杞，全雞肉質細緻帶Q真是好吃不說，湯頭入喉苦中帶甜的回甘滋味，喝在嘴裡暖在心頭，喜歡濃郁湯品的絕對不能錯過。

台酒「喜兔迎春」酒香年菜名廚手藝，團聚時光絕佳選擇。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：食用含酒料理，請勿開車！

「喜兔迎春」酒香年菜裡有一味西洋風味---義式香草肋排，取豬肉中最優質的里肌小排部位，一般家庭老覺得肋排處理完乾材不美味，台酒用料理米酒小火燉煮，把肋排的鮮甜保留下來，義式香草添香解膩，入口更是香嫩多汁！解凍後直接隔水加熱拆封就可以食用，或是用微波爐加熱。

酒香XO干貝醬海陸雙燴又是一道名菜，當滋味濃厚的XO干貝醬遇上豐富海鮮和雞肉，魷魚、蝦仁、扇貝肉搭配甜椒、杏鮑菇，山海通包的豐富食材在濕潤醬汁當中超適合下飯，讓人一口接一口真的停不下來！

「台酒嚴選海味街富貴極品佛跳牆」，吃得到總舖師廚藝。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：食用含酒料理，請勿開車！

酒香年菜當中的熱賣商品海味街富貴極品佛跳牆，智利鮑魚、中南美洲黑玉烏參還有豐富食料，台式高湯鮮甜，是團圓必備。台酒拿手的香腸有紹興原味、紅麴高粱不同口味，大人小孩都愛吃。

台酒嚴選海味街酒香土魠魚炊粉內含肉質鮮甜的土魠魚，高湯裡還有大甲芋頭與特製炊粉，那芋頭絕對是嚴選，口感綿密不說，配上湯頭更是一絕，一碗吃完還想再來一碗！酒香麻油猴頭菇更是台酒擅長的一道佳肴，有麻油、薑片、當歸、川芎當底，台酒料理雙鹿五加皮提香，嚴選猴頭菇在湯頭當中保持口感，在秋冬時節一吃上癮、美味無敵。

「台酒嚴選海味街酒香土魠魚炊粉」，土魠魚清甜、芋頭綿密，湯頭更是美味。 圖／易俊帆攝影 ※ 提醒您：食用含酒料理，請勿開車！

預購日期：111年11月1日~12月5日

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