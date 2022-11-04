60歲茶農膝關節退化 安裝人工關節第二天便能爬樓梯

南投縣60歲陳姓茶農，長期採茶、製茶，工時長又耗體力，兩年前發現右膝容易痠痛，漸漸工作時不能出力、腿軟，膝蓋還腫脹難耐，就醫檢查確認膝關節嚴重退化，經手術安裝人工膝關節，第二天就能上下樓梯，醫師提醒，仍要保持好的生活與飲食和運動方式，否則會降低人工關節的使用年限。

南投是農業大縣而且人口老化相當嚴重，許多民眾從年輕開始務農、負重，日漸造成膝蓋的負荷，當出現疼痛無力的時候，膝蓋軟骨往往已經磨損嚴重。

南投醫院骨科醫師梁文雄說，老化、體重過重、過度負重或不正確的姿勢皆有可能導致膝蓋傷害。膝關節的軟骨漸漸磨損，初期可以藉由飲食控制、適當運動、休息及藥物來控制與改善，但當關節損害的程度及疼痛已經嚴重影響生活時，而且保守治療仍無法緩解症狀時，便要考慮置換人工關節，才能恢復日常活動功能。

梁文雄說，人工關節置換是相當常見的手術，除了傳統人工關節，現在還有陶瓷、超耐磨等自費人工關節可以選擇，患者可以與醫師溝通討論適合自己的人工關節材質。

南投醫院骨科團隊手術經驗豐富，能精準地將人工關節裝置在正確的位置及角度，手術前麻醉專科醫師評估病人的身體狀況，以提升手術的安全性，復原速度也相當快。

陳姓茶農手術後當天就可以下床練習行走，隔天便能自行上下樓梯，疼痛也有顯著的降低，讓他相當驚喜。梁文雄也提醒他，要保有良好的生活型態與飲食習慣，避免負重時過度彎曲、提舉或推重物，向醫師諮詢合適的運動或活動，才能妥善維護人工關節。