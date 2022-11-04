因應未來進口液態奶衝擊 農委會提三策略促酪農升級

針對酪農近期提出兩大建議訴求，一為希望牛羊進口牧草，也能比照玉米黃豆進口減免營業稅；另希望政府重視進口「濃縮冰磚乳」還原使用混雜在乳製品中問題；農委會表示，牧草降稅部分，將會務實的檢討評估；而2025年台紐經濟合作協定紐西蘭進口液態乳將進口零關稅，國內酪農將面臨更大挑戰，會從進行區隔以及提升產業競爭力輔導酪農轉型。

農委會畜牧處副處長江文全表示，為減少未來衝擊，農委會研議三策略因應，首要加強進口與國產的區隔，在建立制度與技術上能判別，至少未來大量進口液態奶後不要混充；酪農產業以銷售為導向；同時，持續開發生乳品質，以及多元去處的產品，如乾酪、起士等，會跟酪農與乳廠一起合作。

他表示，這10年來，台灣生乳每年從生產32萬公噸，增產到43、44萬公噸，加上進口6萬公噸，約一年需求量50萬公噸，這僅是液態奶，不包括奶粉；因應2025年台紐貿易協定，液態奶將零關稅開放，國內酪農增產成長幅度要踩煞車，因為目前已經開始顯現壓力。

他表示，近期市況並不理想，整體鮮乳銷售已經大減一成，主要原因是消費者購買動能變低，加上植物奶、燕麥奶等替代性的產品持續稱加，國內鮮乳價格算是相對高，這兩年靠咖啡、飲品去化許多鮮乳，但飲品成長也逐漸飽和，市況需求成長幅度趨緩是警訊。

江文全說，至於進口牧草降稅問題，過去也曾經評估過，但牧草是由貿易商進口，降稅不必然能夠完全反映在酪農身上，因此比較傾向優先推廣國產芻料，比如近期國內政策包括稻作四選三、鼓勵一期休耕轉作，擴產國內芻料供給；另外，目前也推廣種植青稞玉米、飼料玉米，政府也提供許多耕作獎勵措施。

他表示，之前草比較貴，是因為貨櫃不順，造成草進口來源不穩定，最近這半年，整個貨運貨櫃情形，比去年上半年好很多，至於國內的本土草料，實務上僅能部分替代，一部分仰賴進口，會透過政策工具盤點，讓國內擴展牧草種植，以提高自給率為優先方向。